Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník

Tereza Krocová
  13:51
Soud ve čtvrtek zamítl žádost Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Exposlanec současně čelí nové obžalobě. Státní zástupkyně ho viní z dalšího znásilnění v případu sedmnáctileté dívky. Advokát Petr Suchomel nepředpokládá, že by byl kvůli nové kauze odsouzen k dalšímu odnětí svobody. Feri je nyní v polovině tříletého trestu.
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Městský soud v Praze rozhoduje o odvolání Dominika Feriho. (22. dubna 2024)
Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho...
Městský soud v Praze rozhoduje o odvolání Dominika Feriho. (22. dubna 2024)
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)
18 fotografií

„Možné je cokoliv. Ale z praktického pohledu bych se tomu spíše divil. Soud totiž vezme v potaz, že za skutky podobného typu a ze zhruba stejné doby už odsouzený byl a svůj trest si odpykává,“ vysvětluje Suchomel pro iDNES.cz důvody, proč by podle něj soud nenašel smysl Feriho znovu trestat dalším odnětím svobody.

Státní zástupkyně obžalovala Feriho z dalšího znásilnění

Dominik Feri byl v roce 2023 pravomocně odsouzen za znásilnění dvou dívek, z nichž jedna byla nezletilá, a za pokus o znásilnění. Po celou dobu řízení jakékoli provinění popíral. Nová obžaloba se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že si Feri během konsenzuálního pohlavního styku bez souhlasu partnerky sundal kondom. Případ bude projednávat Obvodní soud pro Prahu 3, termín hlavního líčení zatím stanoven nebyl.

„K podání obžaloby došlo v návaznosti na skončení přípravného řízení trestního, které se týkalo skutku, jímž se v minulosti zabýval také Ústavní soud,“ uvedl ve středu mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Policie Feriho obvinila loni v březnu právě až po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Ústavní soud to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.

Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě

Ve čtvrtek se konal soud, který rozhodoval o podmíněném propuštění bývalého poslance. Soud jeho žádost zamítl. Kdyby ji schválil, čekala by Feriho podle Suchomela zkušební doba v délce jednoho až sedmi let. „Pokud by se v ní dopustil další trestné činnosti nebo soud dospěl k závěru, že nevede řádný život, musel by vykonat zbytek trestu,“ upozorňuje Suchomel.

Zamítavé rozhodnutí o předběžném propuštění ovlivnil podle advokáta především Feriho postoj k trestným činům, za které byl odsouzen. „Soud se vždy ptá na skutek a na vztah odsouzeného k němu. Pokud dotyčný svou vinu stále odmítá, může si tím své šance výrazně zkomplikovat,“ tvrdí. Nová obžaloba podle něj nehrála ve čtvrtečním rozsudku roli.

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)
Městský soud v Praze rozhoduje o odvolání Dominika Feriho. (22. dubna 2024)
Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je obžalován ze dvou znásilnění a jednoho pokusu o znásilnění. (14. února 2023)
Městský soud v Praze rozhoduje o odvolání Dominika Feriho. (22. dubna 2024)
18 fotografií

Upozorňuje na paradox, do kterého se odsouzení v podobných situacích dostávají. „Pokud je člověk skutečně přesvědčen, že je nevinen – jako tomu bylo u Dominika Feriho během čtvrtečního jednání o předběžném propuštění – stojí před dilematem: buď u soudu projeví lítost jen proto, aby se dostal na svobodu, nebo zůstane konzistentní a svou vinu odmítá, ale tím si šance na podmínečné propuštění výrazně zkomplikuje,“ dodává.

Feri proti rozhodnutí soudu okamžitě podal stížnost, kterou bude řešit ústecký krajský soud.

Dominik Feri na sebe veřejně upozornil již jako student teplického gymnázia. Vyznačoval se specifickým stylem oblékání a zájmem o historii či architekturu. Politickou kariéru zahájil v osmnácti letech, kdy se stal členem teplického zastupitelstva. Mířil však výš: v roce 2017 se stal ve svých jednadvaceti letech nejmladším poslancem v historii Česka. Byl vnímán jako politický talent a těšil se velké popularitě na sociálních sítích.

Zlom přišel o pár let později. Jeho kariéra se zhroutila v roce 2021 po obviněních ze sexuálního obtěžování. Feri rezignoval na poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a v roce 2023 byl odsouzen. Soud ho uznal vinným ze znásilnění dvou dívek (z nichž jedna byla nezletilá) a z jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění po celou dobu popíral.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

15. ledna 2026  14:37

Rakušan nazval Babišův tým kabaretem minulosti. Hlasovat o vládě se má večer

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Vít Rakušan...

Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. „Vláda s pravděpodobností hraničící s jistotou získá důvěru,“ připustil šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Označil...

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  14:30

Prezident Pavel je na návštěvě Ukrajiny, ve Lvově se zajímal o obranu proti dronům

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy...

15. ledna 2026  14:16,  aktualizováno  14:27

Strejda nás mlátil páskem do hlavy. Osmiletá u soudu líčila týrání v rodině

ilustrační snímek

Přehráním výslechu z videozáznamu pokračoval proces s partnerskou dvojicí obžalovanou z týrání nezletilých dětí. Při hodinovém výslechu popisovala osmiletá dívenka domácnost, kde pobývaly kromě dvou...

15. ledna 2026  14:26

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:18

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:02

Smrt švagra, smíření s otcem. Zpěvák Lorna Shore popisuje emoce nového alba

Premium
Skupina Lorna Shore, zpěvák Will Ramos uprostřed

Americká kapela Lorna Shore, v jejíž hudbě se ostré kytarové riffy tříští o hymnické a emotivní melodie, přijede 25. ledna do pražského O2 universa představit aktuální album I Feel the Everblack...

15. ledna 2026

Švýcarská laboratoř vyrábí kůži pro oběti požáru v baru, zbývající zdravá nestačí

Laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice...

Po požáru ve švýcarském zimním středisku Crans-Montana pracuje laboratoř na výrobu kůže v centru buněčné produkce Univerzitní nemocnice kantonu Vaud (CHUV) na plné obrátky, aby pomohla zachránit...

15. ledna 2026  13:59

Prezident se bavil s Cimrmany. „Dobyl“ severní pól, pak se fotil s herci

Setkání prezidenta Petra Pavla s představiteli divadelního Dobytí severního...

Prezident Petr Pavel vyrazil za kulturou. Ve středu navštívil oblíbené Divadlo Járy Cimrmana na pražském Žižkově a v hledišti se bavil při ikonické hře Dobytí severního pólu. Na závěr představení se...

15. ledna 2026  13:56

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  13:55

Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Soud ve čtvrtek zamítl žádost Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Exposlanec současně čelí nové obžalobě. Státní zástupkyně ho viní z dalšího znásilnění v případu sedmnáctileté dívky....

15. ledna 2026  13:51

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

15. ledna 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.