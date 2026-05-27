Co musí splnit na svobodě?
Teplický soud Ferimu stanovil tříletou zkušební dobu s tím, že bývalý politik se musí zároveň podrobit resocializačnímu programu doporučenému probační a mediační službou. Bývalý poslanec se bude po tuto dobu rovněž hlásit probačnímu úředníkovi, který ho má na starost. Tímto způsobem bude muset Feri soudu tři roky dokazovat, že vede „řádný život“, což znamená i to, že se nesmí dostat do dalších problémů se zákonem.
Podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku.