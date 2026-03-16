Policie původně případ odložila, když došla k závěru, že sundání kondomu není trestný čin. Ústavní soud ale vyhodnotil věc jinak. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle něj nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě. Ústavní soud tak vyhověl stížnosti jedné z obětí a policie se následně k případu vrátila.
Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník
Státní zástupkyně obžalovala Feriho letos v lednu, krátce předtím, než soud zamítl jeho žádost o předčasné podmíněné propuštění z vězení. Dál si tak odpykává druhou polovinu tříletého trestu. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Feri opakovaně a vytrvale trvá na své nevině, tvrdí, že závěry soudu neodpovídají pravému stavu. Před řízením o možném propuštění řekl, že je mu velmi líto, že „slečny poškozené pociťují vnitřní újmu“.
Feri zůstává ve vězení. Soud zamítl žádost o propuštění, expolitik čelí další obžalobě
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral. V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024.