KOMENTÁŘ: Na vině je přece vždycky žena... Feriho případ odstartoval změny

Tři roky nepodmíněně a zaplacení odškodného třem obětem. Takovým potvrzením rozsudku v pondělí skončil soudní proces s Dominikem Ferim. Od článku novinářů Apoleny Rychlíkové a Jakuba Zelenky to trvalo více než tři roky, které místy připomínaly špatnou show. Tím spíš, že se v Česku jednalo o bezprecedentní případ. Ačkoli se zdálo, že věci změní akorát k horšímu, situace se za ty roky změnila. A to vlastně i díky samotnému Ferimu, byť to tak sám určitě nezamýšlel, píše editorka iDNES.cz Tereza Vlčková.