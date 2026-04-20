Pokračuje soud s exposlancem Ferim. Bez souhlasu si sundal kondom, tvrdí obžaloba

Matyáš Müller
  9:45
V pondělí pokračuje soud s bývalým poslancem TOP 09 Dominikem Ferim. Ten je obžalován ze znásilnění, ke kterému údajně došlo někdy během roku 2015. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale bez jejího souhlasu sundal kondom. Březnové líčení v kauze soud odročil, když Feri odmítl vypovídat dříve než svědkyně. Jednání zatím probíhá bez přítomnosti veřejnosti a médií.

Právě výpověď jedné ze svědkyň je v plánu v pondělí. Podle státní zástupkyně je Feriho strategie vypovídat až po svědectví nezvyklá, nicméně nejedná se o zakázanou taktiku. „Je to taktika obhajoby, kterou zvolí. Bývá obvyklé, že obžalovaný vypovídá k věci jako první. Postup ale není vyloučený. Je to výjimečné, soudní proces nejprve předpokládá výslech obžalovaného a pak svědků. Ale je to prostě taktika,“ uvedla státní zástupkyně po březnovém jednání.

K případu mělo dojít někdy v roce 2015. Podle státní zástupkyně nejprve Feri naléhal na dívku, aby svolila k sexu bez ochrany. Když odmítla, Feri si kondom nasadil. Poté ale využil příležitosti a kondom si sundal. Poškozená to zjistila a bránila se. Feri podle obžaloby řekl, že „teď už to je stejně jedno“ a pokračoval v sexu bez kondomu až do vyvrcholení.

Policie původně případ odložila, když došla k závěru, že sundání kondomu není trestný čin. Ústavní soud ale vyhodnotil věc jinak. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle něj nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě. Ústavní soud tak vyhověl stížnosti jedné z obětí a policie se následně k případu vrátila.

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral. V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024. Od té doby opakovaně žádal o předčasné propuštění z vězení. Zatím se žádostmi ale neuspěl.

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího znásilnění. (20. dubna 2026)
