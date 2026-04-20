Pokračuje soud s exposlancem Ferim. Bez souhlasu si sundal kondom, tvrdí obžaloba

Právě výpověď jedné ze svědkyň je v plánu v pondělí. Podle státní zástupkyně je Feriho strategie vypovídat až po svědectví nezvyklá, nicméně nejedná se o zakázanou taktiku. „Je to taktika obhajoby, kterou zvolí. Bývá obvyklé, že obžalovaný vypovídá k věci jako první. Postup ale není vyloučený. Je to výjimečné, soudní proces nejprve předpokládá výslech obžalovaného a pak svědků. Ale je to prostě taktika,“ uvedla státní zástupkyně po březnovém jednání.
Soud s Ferim odročili, chce vypovídat až po svědcích. Nezvyklé, míní žalobkyně
K případu mělo dojít někdy v roce 2015. Podle státní zástupkyně nejprve Feri naléhal na dívku, aby svolila k sexu bez ochrany. Když odmítla, Feri si kondom nasadil. Poté ale využil příležitosti a kondom si sundal. Poškozená to zjistila a bránila se. Feri podle obžaloby řekl, že „teď už to je stejně jedno“ a pokračoval v sexu bez kondomu až do vyvrcholení.
Policie původně případ odložila, když došla k závěru, že sundání kondomu není trestný čin. Ústavní soud ale vyhodnotil věc jinak. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle něj nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě. Ústavní soud tak vyhověl stížnosti jedné z obětí a policie se následně k případu vrátila.
Feri zůstane ve vězení. Soudce má pochybnosti o jeho sebereflexi
Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral. V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024. Od té doby opakovaně žádal o předčasné propuštění z vězení. Zatím se žádostmi ale neuspěl.