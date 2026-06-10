Co to přesně jsou resocializační programy a pro koho jsou určené?
Jako probační a mediační služba poskytujeme od roku 2021 specializovanou programovou koncepci a v této chvíli máme v nabídce čtyři základní kurzy, jeden je pro mladistvé a tři jsou pro dospělé. Obecně mají programy za cíl posílit náhled pachatele na jeho kriminální chování a na rizikové faktory, které s tím souvisejí. Snažíme se klienty v těchto programech vést k tomu, aby si uvědomili dopady svého jednání a tím i posílili svou empatii vůči obětem.
Řekněme si na rovinu, že věznice nejsou přirozené lidské prostředí a fungují tam úplně jiná pravidla než na svobodě. Nemám na mysli formální pravidla, ale řadu nepsaných zvyků, kterým se musí člověk při pobytu ve vězení přizpůsobit.