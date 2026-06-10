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Omluví se přes něj obětem? Expert popsal, co čeká Feriho na kurzu pro propuštěné

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Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o předčasné propuštění. (26. května 2026) | foto: ČTK

Matěj Svěrák
  12:13
Bývalý politik TOP 09 Dominik Feri musí po propuštění z vězení nastoupit do resocializačního programu, který pořádá Probační a mediační služba. Spoluzakladatel tohoto projektu Marek Tkáč v rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje náplň a smysl programu pro bývalé trestance. Podle něj se může Feri skrze program i omluvit svým obětem.

Co to přesně jsou resocializační programy a pro koho jsou určené?
Jako probační a mediační služba poskytujeme od roku 2021 specializovanou programovou koncepci a v této chvíli máme v nabídce čtyři základní kurzy, jeden je pro mladistvé a tři jsou pro dospělé. Obecně mají programy za cíl posílit náhled pachatele na jeho kriminální chování a na rizikové faktory, které s tím souvisejí. Snažíme se klienty v těchto programech vést k tomu, aby si uvědomili dopady svého jednání a tím i posílili svou empatii vůči obětem.

Řekněme si na rovinu, že věznice nejsou přirozené lidské prostředí a fungují tam úplně jiná pravidla než na svobodě. Nemám na mysli formální pravidla, ale řadu nepsaných zvyků, kterým se musí člověk při pobytu ve vězení přizpůsobit.

Marek TkáčProbační a mediační služba

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