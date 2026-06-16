Feri znovu u soudu? Rozsudek není definitivní, státní zástupkyně se odvolala

Prvoinstanční soud sice ženě v jejím popisu situace uvěřil, nenaplnila se podle něj v tomto případě skutková podstata trestného činu znásilnění. „Ano, odvolání bylo podáno, zatím bez odůvodnění,“ potvrdil serveru soudce. Termíny jednání zatím vypsány nejsou.
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Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří
Případ se stal v roce 2015, kdy měl mít Feri ve svém pražském bytě nejprve sice souhlasný pohlavní styk s tehdy sedmnáctiletou dívkou, v jeho průběhu si měl ale proti její vůli sundat kondom. Když to dívka zjistila, chtěla podle obžaloby sex přerušit.
Feri se jí měl ale pouze vysmívat a styk měl i přes její odpor dokončit. Bývalý politik od počátku se zněním obžaloby nesouhlasí. Podle něj se situace tak, jak ji popisuje ve své obžalobě státní zástupkyně Gřivnová, nikdy nestala.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co musí Dominik Feri splnit na svobodě a jaký ho čeká režim?
Do vězení nastoupil bývalý politik TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Brány věznice opustil exposlanec v květnu, kdy byl podmíněně propuštěn.