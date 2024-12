Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého poslance Dominika Feriho

„Dovolání dovolatele Dominika Feriho bylo odmítnuto, k vyřízení došlo v úterý,“ potvrdila iDNES.cz tisková mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.

Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu přístupné. Po neúspěchu s dovoláním by se Feri teoreticky mohl obrátit ještě se stížností na Ústavní soud. Musel by však argumentovat porušením svých základních práv. Zásahy ústavních soudců do trestních kauz jsou spíše výjimečné.

Obvodní soud uznal někdejšího politika TOP 09 vinným loni v listopadu, odvolací soud rozsudek potvrdil v dubnu. Nepodmíněný trest vězení nepovažoval za nepřiměřeně přísný. Odvolací senát připomněl, že Ferimu za každé ze dvou dokonaných znásilnění hrozilo dva až deset let odnětí svobody. Podmíněný nebo jiný alternativní trest nebyl podle soudu namístě kvůli společenské škodlivosti Feriho jednání. Jedinou polehčující okolností byla exposlancova dosavadní beztrestnost.

Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let.

V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny. Feri v odvolání u Městského soudu v Praze dva ze skutků popřel, třetí označil za dobrovolný sex. Obvodnímu soudu vyčetl to, že nepředvolal jím navržené svědky, že vycházel z neobjektivních znaleckých posudků a že se nevypořádal s existující judikaturou.

Policie původně prověřovala i výpovědi dalších žen, nestaly se však součástí obžaloby. V červnu Ústavní soud vyhověl stížnosti jedné z těchto žen, což znamenalo, že by se policie měla k případu vrátit, nikoliv však automaticky to, že Feri bude opět obžalován. Další čtyři ženy, které neuspěly ani u Ústavního soudu, si stěžují u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.