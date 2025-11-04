Laskavý hlas, statečný učitel. Babiš, Výborný nebo Strach vzpomínají na Duku

„Nikdy jsem nepotkal muže tolik statečného, tolik odvážného. Tolik morálního. Všechny rány doby, komunistické vězení i zrady mnohých, snášel s neuvěřitelnou trpělivostí a laskavostí. Miloval smích, člověka i český národ,“ napsal na svém profilu na síti X režisér, který se s Dukou často osobně setkával.
Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let
Své kondolence na významného církevního hodnostáře připojili i zástupci lidovců Marián Jurečka a Marek Výborný. „Děkuji mu za vše, co pro církev i společnost vykonal dobrého. Nejen v době komunistického pronásledování, ale i při obnově svobodné společnosti. Byl velkým zastáncem svobody a spravedlnosti. Ať ho Pán přijme do své milující náruče,“ napsal předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„Čtu zprávu o úmrtí kardinála Dominika Duky a vybavuji si naše první osobní setkání tehdy ještě v Hradci Králové, kdy mluvil k nám mladým s přímostí sobě vlastní, ale s laskavostí a úsměvem,“ zavzpomínal Jurečka.
Svou soustrast připojil i předseda hnutí ANO, Andrej Babiš. „Je mi nesmírně líto odchodu kardinála Dominika Duky. Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu,“ uvedl Babiš na síti X.