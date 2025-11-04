Pražský arcibiskup Graubner se vyjádří k úmrtí kardinála Duky

Pražský arcibiskup Jan Graubner přednese v Arcibiskupském paláci krátké sdělení k úmrtí kardinála Dominika Duky. Graubner bude také prvním, kdo se zapíše do kondolenční knihy. Přímý přenos brífinku sledujte od 12 hodin na iDNES.cz.

Kardinál a emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka zemřel v úterý ráno ve věku 82 let. Letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován.

Osobně rozloučit s Dukou bude možné v kostele Všech svatých ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12 do 18 hodin. Také při této příležitosti bude možné podepsat kondolenční knihu. Jako první tak učiní pražský arcibiskup Jan Graubner.

Dominik Duka
„Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, snažil se k náboženskému pohledu přivést i politické osobnosti,“ řekl v úterý Graubner pro Českou televizi. Ocenil také výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě i jeho zásluhy na vybudování nových svatovítských varhan.

„Určitě mu hodně záleželo na výuce náboženství, na formaci dětí a mládeže,“ řekl také. Duka sám ale konstatoval, že v tomto úspěšný nebyl, uvedl Graubner s poukazem na to, že se nepodařilo zavést náboženství do škol.

Zemřel Dominik Duka. Kardinálovi a spoluvězni Václava Havla bylo 82 let

Pohřební mše za zesnulého kardinála se bude konat 15. listopadu v 11 hodin v katedrále sv. Víta v Praze.

Dominik Duka se narodil v dubnu 1943 v Hradci Králové jako Jaroslav a pokřtěn byl 9. května téhož roku v pouchovském kostele. Po vojně začal Duka studovat teologii v Litoměřicích. Poté byl v lednu 1968 přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů a přijal řeholní jméno Dominik. V červnu 1970 byl vysvěcen na kněze.

Laskavý hlas, statečný učitel. Fiala, Babiš nebo Strach vzpomínají na Duku

Za svou činnost v dominikánském řádu skončil ve vězení, ve vězení potkal další politické vězně, třeba pozdějšího prezidenta Václava Havla nebo Jiřího Dienstbiera a další chartisty. Po propuštění pracoval až do roku 1989 v plzeňské Škodovce.

Po Sametové revoluci přednášel biblistiku v Olomouci, stal se představeným Dominikánů a v roce 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován biskupem královéhradeckým. Pražským arcibiskupem byl od roku 2010 a v roce 2012 se stal kardinálem.

