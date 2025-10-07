Bývalý pražský arcibiskup Duka podstoupil akutní operaci

Dominik Duka podstoupil akutní operaci, arcibiskupství vyzvalo věřící k modlitbám.
Duka se v úterý ozval svým sledujícím na Facebooku: „Děkuji všem za modlitby! Pán Bůh žehnej,“ napsal.
Na oslavu osmdesátých narozenin bývalého prezidenta Václava Klause zamířil i kardinál Dominik Duka. (18. června 2021) | foto: Michal Růžička, MAFRA
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Otřesný případ týrání zvířete řeší kriminalisté v Žatci. V jednom z domů v historickém centru nalezli silně podvyživeného a zanedbaného psa. Jeho stav byl natolik vážný, že veterinářka musela...
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) po úmrtí předsedkyně Dany Drábové zatím dočasně povede dosavadní ředitel sekce pro řízení a technickou podporu Michal Merxbauer. Nového šéfa následně vybere...
Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu.
Zákazníci čerpacích stanic Orlen mohou nově přes aplikaci Nesnězeno nakoupit neprodané jídlo z nabídky jeho občerstvení Stop Cafe. Projekt, který má pomoci omezit plýtvání potravinami, běží zatím...
Občanští demokraté po prohraných volbách řeší, co dál. V úterý večer se sejde výkonná rada ODS čítající 22 členů. Hodnotit budou volební výsledek. Určitě se pobaví o kongresu a taky o tom, jestli by...
Počtem preferenčních hlasů se ve sněmovních volbách stala třetí nejúspěšnější političkou vůbec. Jméno exministryně financí Aleny Schillerové, která s takřka jistotou dostane státní kasu znovu na...
Za měsíc čeká TOP 09 volba vedení. Nominaci pražské organizace na nového předsedu má bývalý šéf strany Jiří Pospíšil. Zájem kandidovat naznačil dosavadní místopředseda strany Matěj Ondřej Havel....
Lékaři do konce září evidovali v Česku 1776 případů žloutenky typu A, loni za celý rok 636. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Téměř 40 procent případů bylo zachyceno v Praze,...
Francie stále více potvrzuje roli „nemocného muže Evropy“, přičemž tamní politická a ekonomická krize nabírá téměř bizarních rozměrů. Poslední kapitolou byla pondělní demise nového premiéra.
Kriminalisté navrhli obžalovat dvaapadesátiletého muže, který se v červnu vloupal do kanceláře v Praze 8. Ukradl tam šperky a hotovost, čímž způsobil škodu za více než milion korun. Lup pak schoval...
Sladká Díra, Tanvald - Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou
4 999 000 Kč
Před budovou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na Senovážném náměstí v Praze vzniklo pietní místo, kam lidé mohou přijít uctít památku Dany Drábové. Předsedkyně úřadu, která vedla tuto...
Dálnice D1 na 212. kilometru u Holubic na Vyškovsku ve směru do Prahy stála v úterý dopoledne kvůli nehodě kamionu a osobního auta. Nákladní vůz patrně nedobrzdil. Kvůli přivolanému vrtulníku byla...