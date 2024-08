Zneužili sportovce, tvrdí Duka. Hry v Paříži přirovnal k nacistickému Berlínu

„Co říci? Jak proběhla olympiáda? Mnozí mě předešli. Vytvořil se trojlístek olympiád 1936 - Berlín, 1980 - Moskva a nyní Paříž 2024. Olympiáda nastolila mír. Proto zmíněné tři olympiády odporují těmto zásadám. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům: k nacismu, komunismu a k novým ideologiím, které nám vlastně říkají, že neexistuje lidská identita. Z toho důvodu také ale neexistuje právo a neexistuje ani potřeba míru a přátelství,“ napsal kardinál na svém blogu a síti X.

Ve svém textu se opřel také do alžírské boxerky Imán Chalífové. Ta na sebe upozornila především během osmifinálového zápasu proti Italce Angele Cariniové, která schytala od Alžířanky několik tvrdých ran a poté se rozhodla v utkání nepokračovat.

Souhlasíte s názorem kardinála Duky? Ano 44 %(1073 hlasů) Ne 56 %(1383 hlasů)

Ve veřejném prostoru se následně začala šířit zpráva o tom, že Chalífová je transžena. Ta se přitom narodila jako žena a vyrůstala jako žena. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach později v dějišti her zopakoval, že Chalífová i tchajwanská reprezentantka Lin Jü-tching jsou ženy a mají právo v ženské soutěži v Paříži soutěžit.

„Muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu, je toho potvrzením. Ptám se: kde je Istanbulská smlouva, kde jsou její obhájci?“ pokračoval Duka.

Ve vyjádření také poděkoval některým sportovcům – konkrétně srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi, který je kromě sportu známý také tím, že odmítal očkování a šířil dezinformace o nemoci covid-19.

„Především bych chtěl poděkovat slavnému srbskému tenistovi Novaku Djokovičovi, ale také postojům dalších politických, kulturních i duchovních představitelů, kteří poznali, že zde došlo k zneužití olympiády určitými skupinami, které nám ovšem nezaručují ani dobrou výchovu ve školách, ani formaci. Ctitelé bakchanálií mohou vidět své projevy v takzvaných průvodech Pride. Nebylo náhodné, že v souběhu se takovýto průvod konal v Praze, v hlavním městě země, která se nazývá srdcem Evropy,“ uvedl.

V příspěvku také kritizoval zahajovací ceremoniál. „Propojení aluze na Poslední večeři je zcela evidentní. Aluze na antickou dobu Dionýsovskými bakchanáliemi je podle mého názoru absolutní výsměch antice, nejenom tedy křesťanství, protože víme, že sportovci nemohou pořádat bakchanálie, aby pak šli soutěžit.“

Kontroverzní část oficiálního zahájení olympijských her v Paříži.

Pořadatelé přitom odmítli tvrzení o tom, že by šlo o napodobení obrazu Poslední večeře. „Samozřejmě nikdy nebylo naším záměrem projevit neúctu k jakékoliv náboženské skupině. Zahajovací ceremoniál se snažil oslavit toleranci ve společnosti,“ uvedla mluvčí organizačního výboru Anne Descampsová na tiskové konferenci. „Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo naplnit. Pokud to někoho urazilo, je nám to hluboce líto,“ dodala.

Na Dukovo vyjádření reagoval na síti X i spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. „Být katolíkem je někdy dost velké utrpení. Skoro takové, jako být členem TOP 09,“ napsal.

Reakci olympijského výboru redakce zjišťuje.