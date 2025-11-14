KOMENTÁŘ: Bez Duky by svatovítské varhany nestály, připomíná Císař

  10:44
Praha a Barcelona mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Obě metropole totiž už dlouhé roky čekají na dokončení svých největších symbolů. V Barceloně je to monumentální Sagrada Família, dnes už nejvyšší kostel světa, v Praze zase Katedrála svatého Víta – na první pohled dokonalá, ale stále ne zcela úplná, píše v komentáři Jaromír Císař, advokát a spoluzakladatel Bohemian Heritage Fund.
Advokát Jaromír Císař

Advokát Jaromír Císař | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
52 fotografií

Posledním dílkem k dokončení pražského chrámu jsou varhany, na které katedrála čekala už od dob Lucemburků. Na tom, že se už v červnu příštího roku naplno rozezní, má přitom velkou zásluhu právě kardinál a někdejší pražský arcibiskup Dominik Duka. Před pár dny nás bohužel navždy opustil. Tento text proto píšu jako vzpomínku, a zároveň poděkování.

Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Osobně jsem Dominika Duku poznal v roce 2014 díky své spoluúčasti na nově vznikajícím projektu stavby svatovítských varhan, který Duka inicioval. Strůjcem tohoto osudového setkání byl můj blízký přítel a kolega Pavel Smutný, který měl přirozený zápal pro věc a vždy se rád společensky angažoval. Společně jsme se do projektu zapojili v jeho úplném začátku. Prostřednictvím našeho nadačního fondu Bohemian Heritage Fund a s vydatnou pomocí jeho ředitele Jakuba Skřejpka jsme pomohli nastartovat celonárodní sbírku pro varhany, která k dnešnímu dni vynesla téměř 114 milionů korun.

Kardinál Duka se dočká mimořádné pocty. Spočine u králů a císařů

Proč v úvodu zmiňuji Barcelonu a její chrám Sagrada Família? Pojí se s nimi totiž jedna z nejosobnějších vzpomínek, kterou na Dominika Duku mám. Právě v katalánské metropoli nástroj pro svatovítskou katedrálu vznikal, konkrétně ve varhanářské firmě Gerharda Grenzinga, jedné z nejlepších a nejzkušenějších v oboru. A právě tam jsme měli možnost poprvé naživo uslyšet jeho tóny – ač zatím ne v plné síle ani kráse, na dočasném lešení v ateliéru Gerharda Grenzinga.

Osobně jsme se tam vydali v roce 2019, po boku dalších významných osobností, které na realizaci projektu spolupracovaly. Patří mezi ně představitelé církve, státu, byznysu i kultury. Od vlastní instalace varhan, na jejichž podobě se podílel designér Peter Olah a které ozdobí pravý český křišťál, nás přitom stále dělilo ještě několik let.

Součástí naší cesty do Barcelony byla i mše v Sagrada Família. Celebroval ji Dominik Duka, a to v češtině. Stavbu varhan vnímal jako historicky zděděný úkol a své poslaní. Byl přesvědčený, že právě dnes je ideální doba pro to, abychom jako společnost tuto úlohu přijali a dokončili to, co se nestihlo při dostavbě katedrály v období první republiky. Byly pro něj také symbolem, se kterým se dokáže v naší zemi ztotožnit každý, ať už je věřící, nebo ne. A ono to zafungovalo dokonale. Do projektu se tak zapojily i názorově rozdílné osobnosti, které by za jiných okolností společnou řeč hledaly jen stěží.

Na společné večeři, která téhož dne následovala, jsem pak k mému štěstí měl možnost sedět přímo naproti Dominiku Dukovi a dlouze s ním diskutovat. Mohl jsem se tak znovu přesvědčit o jeho suverénních znalostech historie, čehož jsem si jako právní historik velmi cenil. I díky tomu jsme se poměrně rychle sblížili.

Jeho životní příběh z něj udělal bytostného praktika a člověka, který vnímal život v jeho každodenní naléhavosti. Dnes jej vnímám jako moudrou hlavu katolické církve v Česku, která se vyznačovala velkou otevřeností vůči občanské společnosti. Díky svému úsilí posunul ekumenické vnímání dalších křesťanských církví a věřících, a stejně tak měl silný vztah i k židovské tradici. Nechtěl, aby se víra stala jen okrajovou záležitostí, ale aby zůstala součástí morálních hodnot celé společnosti. Vlastenectví vnímal nejen jako cestu k blahobytu naší země, ale také jako odkaz našich předků, který nás zavazuje.

Ke každému jednotlivci přistupoval s lidskostí a byl ochotný vést dialog. To však neznamená, že byl nekritický. Svůj pohled dokázal sdělit zcela pravdivě, bez příkras a někdy až drsně. Možná i právě v tom byl jeho přístup výjimečný. Pavel Smutný o kardinálu Dukovi rád říkal: „My stavíme varhany a ony staví nás.“

Kardinál Duka byl břitký glosátor i diplomat. A jeden z nejvzdělanějších českých biskupů

Dominik Duka bezpochyby byl výraznou, a pro některé také kontroverzní osobností současné české společnosti. Já na něj budu vzpomínat jako člověka s přehledem a realistickou moudrostí, který se zasloužil o řadu pozitivních změn. A jednou z nich je i dokončení poslední části katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, jakožto tisíciletého symbolu české státnosti. Díky jeho houževnatosti se v katedrále už brzy rozezní její nové varhany.

Pohřeb kardinála a někdejšího pražského arcibiskupa se uskuteční tuto sobotu. Varhany se však na jeho počest zatím ještě v plné síle nerozezní. To však bývá často údělem historických osobností, že se nedočkají dokončení životního díla.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Sametová revoluce 1989

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské...

14. listopadu 2025  10:53

Nerespektujete půl milionu voličů, vadí Richterové. Piráti nevedou žádný výbor

Přímý přenos
Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci mají volit dva místopředsedy Sněmovny. Zatím zvolenými místopředsedy jsou Patrik Nacher z ANO a Jiří Barták za Motoristy sobě. V první volbě neuspěli Jan Skopeček z ODS a kandidátka Pirátů...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:50

KOMENTÁŘ: Bez Duky by svatovítské varhany nestály, připomíná Císař

Advokát Jaromír Císař

Praha a Barcelona mají společného víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Obě metropole totiž už dlouhé roky čekají na dokončení svých největších symbolů. V Barceloně je to monumentální Sagrada...

14. listopadu 2025  10:44

Podvodníci vylákali z lidí přes 620 milionů, policie je chce obžalovat

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat čtyři lidi za investiční podvod se škodou nejméně 623 milionů korun. Podle kriminalistů vylákali od lidí peníze s příslibem zhodnocení vkladů a poškodili tím přes 1 500...

14. listopadu 2025  10:40

Kyjev se chlubí odpalem Flaminga. Novou raketu však pošpinil korupční skandál

Premium
Ukrajinská armáda ukázala start rakety Flamingo (13- listopadu 2025)

Ukrajinská armáda začala ve velkém používat rakety domácí výroby Flamingo. Potvrzují to záběry, které generální štáb zveřejnil v noci na čtvrtek. Střely s doletem až tři tisíce kilometrů podle armády...

14. listopadu 2025  10:29

Výjimečný trest. Primář rozsekal milence hlavu sekerou, dostal 28 let

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:28

Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí i zmocněnkyně pro romské menšiny

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes...

14. listopadu 2025  10:15,  aktualizováno  10:26

Tragická srážka s náklaďákem na Příbramsku, řidička osobního auta zemřela

Složky IZS zasahují u tragické čelní srážky osobního a nákladního vozidla u...

Silnici 114 u Mokrovrat na Příbramsku uzavřela dnes krátce před sedmou hodinou tragická dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Na místo byl vyslán vrtulník. Řidička osobního auta na místě...

14. listopadu 2025  10:26

Čelil jsem výhrůžkám, říká Jančovič ke kauze Dozimetr. Úplatky pro Redla odmítá

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr měl vypovídat podnikatel...

Jako poslední ze všech obžalovaných v kauze Dozimetr před soudem v pátek vystupuje podnikatel Maroš Jančovič, jehož IT firma Uniprog Solutions dodávala své služby Dopravnímu podniku hlavního města...

14. listopadu 2025,  aktualizováno  10:25

Protokolář radí, jak se chovat na Dukově pohřbu. Špatný příklad dal Trump, říká

Martin Churavý, lektor společenské etikety a diplomatického protokolu, bývalý...

Účast na sobotním pohřbu emeritního pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky v katedrále svatého Víta je podle lektora etikety a bývalého protokoláře Martina Churavého velice významnou duchovní...

14. listopadu 2025  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku

Meryl Streepová ve fimu Ďábel nosí Pradu 2

Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...

14. listopadu 2025

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je zakladatelka institutu Solvo Ivana Tykač. Moderátorem...

Institut Solvo vznikl s cílem hledat, co českou společnost spojuje. „Chceme definovat hodnoty, které máme společné, které sdílíme a věříme v ně,“ říká jeho zakladatelka Ivana Tykač, která přijala...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.