Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan

Autor:
  11:40
Lidé po celé republice v posledních dnech nacházejí ve svých poštovních schránkách papírovou příručku 72 hodin. Brožura jim radí, jak se připravit a zachovat při mimořádné situaci, například při tornádu či povodních. Dostupná je již několik týdnů také na webu. V papírové podobě ji všechny domácnosti mají dostat do konce listopadu.
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...

Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou příručkou, která má občanům usnadnit přípravu na krizové situace. Akce se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. (7. srpna 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Příručka 72 hodin.
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...
Příručka 72 hodin.
Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...
9 fotografií

Co dělat, když vypadne elektřina, dojde voda nebo vás zasáhne živelná katastrofa nebo jiná krize? Jak přežít první tři dny bez pomoci státu? Na tyto otázky odpovídá příručka 72 hodin, kterou nechalo zpracovat ministerstvo vnitra.

Brožura je již několik týdnů dostupná zdarma na webu 72h.gov.cz v češtině, angličtině, ukrajinštině a také v českém znakovém jazyce. Nyní ji v papírové podobě dostávají od České pošty domácnosti napříč republikou.

Ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN na sociální síti X lidem doporučil, aby si ji prošli a schovali. „Slouží k tomu, abychom byli jako jednotlivci maximálně připraveni na krize a ulehčili tak práci záchranářů, kteří se v prvních hodinách soustředí na záchranu životů a další klíčové úkoly,“ uvedl.

„Pomůže vám tak přečkat krizové chvíle“

Lidé se v brožuře podle něj dozvědí, co mají mít doma připraveno nebo kde získat informace, když nefunguje signál. „Pomůže vám tak přečkat krizové chvíle bez obav o základní životní potřeby. Být připraven znamená pomoct zachraňovat životy druhých,“ dodal ministr.

Do konce listopadu pošťáci doručí přes 5,2 milionů kusů příručky. Náklady na výtisk ministerstvo odhadlo na 25 milionů korun, na rozeslání a doručení Českou poštou pak zhruba 7,3 milionu korun. Součástí je také komunikační kampaň.

Až 73 procent lidí se nepřipravuje na krize

„První tři dny bývají nejtěžší. To je doba, kdy se setkáváme s výpadky tepla, elektřiny, internetu, telefonního signálu. Je zásadní, aby na takový moment byli lidi připraveni, aby měli nouzové zásoby, které nám pomohou takovou situaci zvládnout,“ řekl v létě při představování brožury ministr vnitra Rakušan.

Brzy ve vaší schránce. Rakušan představil příručku, jak přežít katastrofu

Tehdy také upozornil, že brožura směřuje k situacím a momentům, kdy je dočasně omezen běžný standard, na který jsou lidé zvyklí. Podle dat, která ministr tehdy sdílel, se až 73 procent občanů České republiky nepřipravuje na mimořádné situace či krize. Šéf hasičů Vladimír Vlček v minulosti řekl, že doufá, právě to příručka změní.

Brožura vychází z finského modelu a staví na předpokladu, že po vzniku krize může trvat až tři dny, než dorazí pomoc. Cílem je, aby každý věděl, jak se na takovou situaci připravit a jak zvládnout kritické první hodiny – od zajištění vody a potravin až po komunikaci a ochranu blízkých.

7. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo...

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Vláda Petra Fialy podá demisi, Andrej Babiš chce mít novou do konce listopadu

Přímý přenos
Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády (6. listopadu 2025)

Končící vláda premiéra Petra Fialy se sešla, aby rozhodla o své demisi. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. Teprve po demisi končící...

6. listopadu 2025  5:47,  aktualizováno  12:34

Tragická nehoda auta s pěti lidmi na D5. Dva mrtví, tři vážně zranění

Čtyři zranění a jeden mrtvý člověk. To je bilance ranní nehody na D5 u Nýřan....

Ranní nehoda osobního auta na nájezdu dálnice D5 u Nýřan na Plzeňsku má druhou oběť. Kromě čtyřicetileté ženy, která zemřela na místě, později v nemocnici zemřel i osmadvacetiletý muž. Další tři lidé...

6. listopadu 2025  8:58,  aktualizováno  12:34

Soud v Dozimetru přijal tresty pro Kosa a Šteffela. Odešli s milionovými pokutami

Začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Na snímku Pavel Kos. (22. září 2025)

Obvodní soud pro Prahu 9 napodruhé schválil návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa, který musí na návrh státního zástupce Adama Borguly zaplatit pokutu 12 milionů korun. K tomu dostal tříletý...

6. listopadu 2025,  aktualizováno  12:31

Za bodnutí taxikáře střepem do krku dostal mladík čtyři a půl roku

Obžalovaný Ondřej Šefl (vpravo) podle spisu ve stavu toxické psychózy pořezal...

Za pobodání taxikáře z letošního března potrestal Městský soud v Praze dvacetiletého mladíka 4,5 lety vězení. Oznámila to mluvčí soudu Kateřina Eliášová. Soud muže uznal vinným z opilství, podle...

6. listopadu 2025  12:26

Nebudou Dukovany, nebude rozpočet. Stanjura chce garanci pro jádro i obranu

Ministr financí Zbyněk Stanjura představuje výsledky státního rozpočtu za rok...

Tahanice kolem předložení návrhu státního rozpočtu pokračuje. Vznikající vláda k jeho poslání do Sněmovny tu současnou opakovaně vyzývá. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale ve čtvrtek...

6. listopadu 2025  12:14

Rusové poprvé zatýkali za „satanistické hnutí“. Fanoušek komiksů mířil na festival

Komiksový festival NecroComiCon v Petrohradu. (1. listopadu 2025).

Petrohradský soud poslal na 12 dní do vězení fanouška komiksů Arťoma Repina. Stal se tak prvním člověkem odsouzeným na základě nového ruského zákona, který zakazuje údajné „mezinárodní satanistické...

6. listopadu 2025  11:56

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

6. listopadu 2025  11:44

Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan

Na tiskové konferenci byl představen projekt „72 hodin“ spolu s praktickou...

Lidé po celé republice v posledních dnech nacházejí ve svých poštovních schránkách papírovou příručku 72 hodin. Brožura jim radí, jak se připravit a zachovat při mimořádné situaci, například při...

6. listopadu 2025  11:40

Na nové bankovce bude Michl vedle Masaryka. Papalášství, míní Kalousek

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

6. listopadu 2025  11:21

Trestní oznámení kvůli sčítání voleb. Soud odhalil chyby, mohly vzniknout úmyslně

Skutečné výsledky se často liší od předvolebních průzkumů. Ostatně i agentury...

Nejvyšší správní soud odhalil chybu ve sčítání říjnových sněmovních voleb v jednom z okrsků. Ubrali tam hlasy Pirátům a naopak přidali hnutí ANO. NSS uvedl, že vzhledem k rozsahu to nemusela být...

6. listopadu 2025  11:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali...

Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Dnes ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, na místě zůstanou minimálně do odpoledne.

6. listopadu 2025  11:06

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

6. listopadu 2025  9:09,  aktualizováno  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.