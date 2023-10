Nedodání domácích úkolů netrestejte, řeklo ministerstvo. Žáci to vzali po svém

Úkoly nejsou povinné, ale musíte nám je přinést. Učitelé ze Základní jazykové školy v Teplicích se pokusili už v polovině září vysvětlit žákům, že z rozhodnutí ministerstva není možné nevypracování domácích úkolů postihovat, ale že by byli rádi, pokud by je nosili.

„Tady není problém s tím, že by někdo neměl doma například stůl nebo jiné podmínky pro to, aby nemohl udělat úkol,“ popsala třídní učitelka sedmé třídy Základní školy Metelkovo náměstí v Teplicích MF DNES. Žáci si vyjádření školy však přebrali po svém. „Pro mě to znamená, že úkoly jsou dobrovolné a dělat je nemusím,“ reagoval sedmák, který chodí do místní jazykové školy.