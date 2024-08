Domácí násilí je izolace i kontrolování, tyrani nejdřív pečují, říká šéfka ProFem

Jak rozšířený problém je v Česku domácí násilí? Máte k tomu data nebo průzkumy o tom, kolik lidí nebo domácností mu čelí?

Domácí násilí je v České republice vážným a rozšířeným problémem. Podle různých studií a průzkumů se s ním setkává značná část populace, přičemž většina obětí jsou ženy. Například náš průzkum z roku 2016, jehož výsledky jsou uvedeny v publikaci „Domácí násilí z pohledu žen a dětí“, ukazuje, že 35 % žen v České republice zažilo nějakou formu fyzického nebo sexuálního násilí ze strany svého partnera. Tento údaj zahrnuje nejen fyzické útoky, ale i psychické týrání, což je často přehlíženo.

Tyto údaje ukazují, že domácí násilí je v České republice bohužel stále velmi rozšířeným problémem, který ovlivňuje tisíce lidí a domácností.

Jaké formy domácí násilí může mít?

Domácí násilí může mít několik různých forem, které se často vzájemně prolínají. Fyzickým násilím rozumíme jakýkoliv druh fyzického útoku, jako je bití, škrcení, kopání, použití zbraní nebo jiných předmětů k ublížení, a jiné formy fyzického nátlaku.

Psychickým násilím můžou být slovní útoky, ponižování, vyhrožování, kontrolování chování, izolace od přátel a rodiny, a další způsoby manipulace a zastrašování, které mají za cíl oběť psychicky zlomit. Sexuálním násilím je například nucení k sexuálním aktivitám bez souhlasu, znásilnění, sexuální obtěžování nebo ponižování sexuálním způsobem.

Jitka Poláková V neziskovém sektoru působí od roku 1995.

V letech 1998 až 2000 pracovala v organizaci LaStrada, která se zabývá obchodem se ženami.

Od roku 2001 působí v proFem, o.p.s., od roku 2010 zde zastává pozici ředitelky.

Pod jejím vedením se organizace kromě poskytování přímé pomoci obětem věnuje advokátní činnosti, šíří osvětu, vydává řadu odborných publikací a vzdělává odbornou i širokou veřejnost.

Je vdaná, má dvě děti.

Méně známými, ale stejně palčivými formami může být ekonomické násilí, kdy je oběti bráněno v přístupu k penězům, omezování možnosti pracovat, nebo nutnost žádat o peníze na základní potřeby. Nebo sociální násilí, v rámci kterého je oběť izolována od přátel a rodiny, je jí bráněno ve styku s lidmi všeobecně a násilník má absolutní kontrolu nad tím, s kým oběť komunikuje nebo kam smí chodit.

Častou formou je stalking ve formě pronásledování, sledování oběti, obtěžování přes telefon, e-maily, nebo sociální sítě, neustálé sledování pohybu a aktivit oběti.

Existují nějaké indicie, podle kterých lze poznat, že se v domácnosti vyskytuje násilí? Některé rodiny působí na venek nebo na sociálních sítích idylickým dojmem.

Rozpoznat domácí násilí „z venku“ může být složité, protože se stále jedná o velmi tabuizované téma. Nicméně existují určité indicie, které mohou naznačovat, že se v domácnosti vyskytuje násilí.

Oběti domácího násilí mohou vykazovat změny v chování, jako je úzkost, deprese nebo ztráta sebevědomí. Mohou se také stávat sociálně izolovanějšími, omezují kontakty s přáteli a rodinou, nebo se objevují známky strachu v přítomnosti partnera.

Pokud si všimnete, že jeden z partnerů nadměrně kontroluje druhého, například sleduje jeho telefonní hovory, kontroluje sociální sítě, rozhoduje o financích nebo omezuje sociální kontakty, může to být známka odehrávajícího se násilí. Lidé zažívající domácí násilí mohou mít problémy s docházkou do práce nebo školy, častěji přicházejí pozdě nebo mívají problémy s koncentrací.

Co lze dělat, pokud máme podezření, že někdo z našich blízkých nebo známých zažívá domácí násilí?

Pokud některý z těchto znaků zpozorujeme a začneme mít o své blízké obavu, nejlepší je se zeptat. Zeptat se na to, v čem můžeme pomoci a ujistit blízkého o naší podpoře. Pojmenovat, co vidíme, nabídnout podporu, pomoc s řešením, nabídnout doprovod k odborné pomoci. Oběť však nesmíme do ničeho tlačit, naopak, necháme kontrolu nad celou situací v jejích rukou.

Ženy mají strach ze msty i o děti

Oběti žijí v domácnosti s násilím řadu let. Někteří lidé mají tendenci argumentovat tím „Proč si ho/ji teda bral/a, když je násilník?“ Je to vždy tak jednoduché, nebo může násilí začít až postupem let?

Důležité je mít na paměti, že velice záleží na prvních reakcích, se kterými se oběti a přeživší setkávají. Pokud se nám někdo svěří s tím, že zažívá domácí nebo sexualizované násilí, vkládá do nás velkou důvěru a je na místě reagovat empaticky a vyvarovat se poučování a souzení.

Není vždy jednoduché identifikovat násilné chování předtím, než se člověk do vztahu plně zapojí, například sňatkem. Násilí v domácnosti často nezačíná hned od počátku vztahu, ale může se rozvinout postupně. Navíc mnoho obětí se s násilníkem setká v období, kdy jsou tyto násilné sklony skryty. Násilníci mohou být na začátku vztahu velmi okouzlující a pečující, což může vytvořit iluzi bezpečí a stability.

Násilí se pak může objevit postupně, jak si násilník upevňuje moc a kontrolu ve vztahu. Je také běžné, že násilníci své oběti izolují od přátel a rodiny, což snižuje jejich schopnost hledat pomoc nebo odhalit násilí dříve. Na venek mohou pachatelé také působit velmi přátelsky a bezproblémově.

Domácí násilí má tedy svou dynamiku a střídají se v něm období klidu, napětí a násilí. Tento fenomén je známý jako cyklus násilí a zahrnuje období klidu a usmiřování, které následují po násilných incidentech. Tento cyklus může oběť zmást a přimět ji k tomu, aby věřila, že se násilník změní, nebo že násilí bylo jednorázovou událostí. Zároveň původci násilí často zcela přenášejí odpovědnost za násilí na oběť. Tedy „kdyby byla dostatečně hodná a poslušná, nic z toho by se přece nestalo“. Tím oběť, která zpravidla cítí už tak obrovský strach a stud, zmate násilník ještě více, aby pro ni bylo ještě nemožnější a náročnější z násilného vztahu odejít. Odpovědnost za násilí je však jedině a pouze na pachateli násilí.

Řada obětí v takové domácnosti zůstává řadu let. Proč neodejdou?

Kromě výše zmíněného může mít vliv také ekonomická závislost na partnerovi, a tedy nedostatek peněz k vyhledání jiného bydlení, sociální izolace a nemožnost kontaktovat své blízké, strach z pomsty pachatele, obavy o společné děti, následkem prožívaného násilí oslabené sebevědomí, ale vliv mají také společenské předsudky pojící se s tématem domácího a sexualizovaného násilí, sociální a kulturní normy, které oběti brání v odchodu ze vztahu.

Je důležité si uvědomit, že oběti často čelí složitým a vícevrstevným důvodům, proč setrvávají ve vztahu s násilníkem, a že rozhodnutí zůstat není způsobeno jejich slabostí nebo neschopností rozeznat problém, ale často komplexními psychologickými a sociálními faktory.

Pokud žena zažívá domácí násilí, jaké jsou kroky, které je dobré promyslet už před odchodem? Partneři ženám totiž mohou vyhrožovat, že jim seberou děti, nebo že jim stejně nikdo neuvěří.

Pokud žena zažívá domácí násilí a plánuje odchod, je dobré si promyslet konkrétní kroky, kdy a jak odejít a jak se dostane do bezpečí. Zvažte, kde budete hledat útočiště – u přátel, rodiny, nebo v azylovém domě. Pro případné právní kroky může být klíčové, pokud se oběti podaří zdokumentovat případy násilí (např. fotografie zranění, záznamy telefonních hovorů, textové zprávy) a uchovat tyto materiály na bezpečném místě.

Násilní partneři často vyhrožují a vytváří v oběti strach, právě proto, aby oběť ve vztahu udrželi.

S vytvořením bezpečnostního plánu mohou pomoci sociální pracovnice z organizací pro oběti domácího násilí a intervenční centra. Také je dobré mít na koho se obrátit, ať už jde o přátele, rodinu, někoho blízkého, komu se mohu svěřit. Nezůstávat na to sama/sám a kontaktovat některou z podpůrných pomáhajících organizací, kde pak můžete společně naplánovat další kroky.

Na koho nebo na jakou organizaci se mohou ženy obrátit, pokud zažívají domácí násilí a hledají pomoc?

Obrátit se mohou na proFem – poskytujeme krizovou pomoc, právní a sociální poradenství, psychoterapii a další podpůrné služby. Pomoc poskytujeme bezplatně s možností vystupovat anonymně. Lze využít také zcela anonymní chat nebo krizovou pomoc, která je osobně dostupná v Praze i bez objednání.

V Praze dále mohou pomoc poskytnout organizace Rosa nebo Acorus, v Brně organizace Persefona a v Českých Budějovicích Centrum Agáta, případně pobočky Bílého kruhu bezpečí.

Také je možné obrátit se na intervenční centra, která se nacházejí v každém kraji České republiky a jsou tu právě pro oběti domácího násilí. V případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví doporučujeme kontaktovat Policii ČR . Policie má mimo jiné pravomoc vykázat násilníka z domácnosti na dobu 10 dnů, což může oběti poskytnout čas na vyhledání další pomoci.