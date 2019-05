KOMENTÁŘ: Lákadlo domácího porodu. Riziko je třikrát vyšší než v nemocnici

Stačí se zamyslet, jak to bylo v našich rodinách. Můj otec se narodil na vesnici v roce 1909, samozřejmě doma. Maminka se již narodila v pražské porodnici. Jedné z mých dcer musel být hned po příjezdu do porodnice proveden pro pokračující hypoxii (nedostatečné okysličení plodu) císařský řez. Naštěstí vše dobře dopadlo.

Břišní chirurg Pavel Pafko v diskusním pořadu iDNES.tv Rozstřel. (18. ledna 2017)

To, co jsem prožíval na chodbě před operačním sálem, bych nepřál nikomu. Následně jsem přemýšlel o tom, že v případě jakéhokoliv zdržení bych asi do konce svého života pomáhal s péčí o postižené dítě.

Ostatně porodnictví jako specializovaný medicínský obor vznikalo z potřeby asistence druhé osoby u porodu. Nejdříve to byly porodní báby a později, jak přibývaly diagnostické a zejména v případě komplikací i léčebné výkony, to byli lékaři porodníci.



Žijeme ve 21. století a nerozumím těm ženám, které mají možnosti, jež ženy na začátku minulého století neměly, ale přitom riskují, rozhodnou-li se rodit doma. Tam nemají možnost operačního řešení možných komplikací, u porodu není neonatolog, který je schopen se kvalifikovaně o novorozence postarat, atd.

Doba, kdy i lékař u domácího porodu se kleštěmi snažil zachránit zoufalou situaci, je z mého pohledu pryč. Jistě, porod je fyziologický proces, ale bohužel nikdy nemůžeme předem, tak jako v celé medicíně, vyloučit možné komplikace. Běhání personálu po nemocniční chodbě s pacientem na vozíku, jež tak často vidíme v televizních seriálech z chirurgického prostředí, nemám rád. V reálu jsou takové situace na chirurgiích vzácné. Jistě méně časté než v porodnicích…

Často musí zasahovat záchranka

Plánovaných domácích porodů je u nás naštěstí méně než jedno procento, ale nutnost akutního převozu do nemocnice je u nich asi 9 až 10 procent! Více než polovina takto rodících žen má vysokoškolské vzdělání! Přitom nejohroženější různými komplikacemi jsou právě starší ženy, které rodí poprvé, jak prokázala studie Ústavu péče o matku a dítě v Praze. Jistě, počet komplikací není velký. V medicíně však jde vždy o osud jednotlivce.

Odborníci bojují a musí chránit jeho zdraví. Jenom v Praze musela rychlá záchranná služba převézt plánovaně doma rodící ženu pro porodní komplikace v letech 2016 až 2018 celkem patnáctkrát! Z dvanácti mezinárodních studií v průmyslově rozvinutých zemích bylo zjištěno riziko úmrtí novorozence přibližně třikrát vyšší, když se srovnávaly domácí porody s porody v nemocnici.

Odpovědnost za komplikace by měla nést rodička

Respektovat právo na svobodné rozhodnutí každého z nás je obsaženo i v evropské Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti. Tato svoboda musí však respektovat svobodu našeho okolí. Jinak jde o anarchii. Člověk se může opít, v tom je svobodný, ale způsobí-li si v opilosti úraz, má být ošetřován ze solidárního pojištění?

Ve svém rozhodnutí rodit doma by v případě přidušeného novorozence měla nést odpovědnost rodička, která se rozhodla pro domácí porod, ne společnost, která se v takovýchto situacích pak stará o postiženého jedince nejen do konce života matky, ale často i po něm. Myslím si, že při vědomí toho by si to mnohé zastánkyně domácích porodů rozmyslely. Jistě, k neštěstí může dojít i v porodnici. Zde však přebírá automaticky odpovědnost stát a v případě prokázání pochybení jsou stíháni jednotlivci.

Ostatně názorové protiklady mezi zastánci a odpůrci plánovaných domácích porodů řešil Evropský soud pro lidská práva – tedy zda je legitimní veřejný zájem státu na ochranu života a zdraví novorozenců a rodiček a zda tento převyšuje právo jednotlivce na soukromí. Evropský soud rozhodl, že „žádná porodní asistentka nedisponuje oprávněním k poskytování zdravotních služeb včetně fyziologického (nekomplikovaného) porodu v domácím prostředí, protože pro jeho vedení v domácím prostředí je třeba vždy splnit požadavky na minimální věcné a technické vybavení podle příslušných vyhlášek ministerstva zdravotnictví“. Tyto podmínky však v domácím prostředí nejsou.

Problém v rukou politiků, ne porodníků

Požadavek mnohých, tedy mít domácí prostředí a přitom jistotu komplexního zajištění, by byl ideální. Nikdo nebrání budování jakýchsi porodních domů, které by ale byly vybaveny v případě potřeby vším a všemi, aby odpadl riskantní převoz, který je náročný na čas a může ohrozit jak dítě, tak matku. Čeští porodníci by proti tomu nebyli. V podstatě by šlo o to, upravit naše porodnice do stavu, který by vyhovoval části klientely, jež není spokojena se současným stavem.

Stačí se však podívat zpátky do historie. Bohaté ženy rodily v jednolůžkových pokojích v nemocničním komfortu srovnatelném s tím, jaký měly doma, ale s nemocničním zajištěním. Všichni ale víme o reálných ekonomických možnostech našeho zdravotnictví i stálém odkládání možnosti nadstandardní péče, komerčního připojištění atd. Problém je tedy v rukou politiků, ne porodníků.

Vědom si současné reálné situace, při výběru místa, kde mají rodit moji nejbližší, bych bez rozmýšlení vždy dal přednost bezpečí před domácím komfortem.