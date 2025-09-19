Třicetiletá Veronika Říhová z Litoměřicka porodila doma dvě ze svých tří dětí. Na první porod v pražské porodnici před čtyřmi lety nevzpomíná dobře kvůli nepříjemným poznámkám i chování zdravotníků.
„Nutili mě ležet na zádech. Odmítli pomoc, když jsem je prosila, ať mi kvůli sílícím bolestem pomohou změnit polohu. A bylo toho víc. Ještě hůř jednali, když jsem se rozhodla odejít i s dítětem domů už po několika hodinách, což umožňuje zákon - jde o takzvaný ambulantní porod,“ popisuje žena.
Už i někteří lékaři míní, že současný stav je neudržitelný. Odmítání či ignorování domácích porodů totiž podle nich nepřispívá k bezpečí matek a dětí, ale právě naopak.