„V 6. třídě utrpěl úraz na cestě do školy v přírodě. Když jeli autobusem, tak se vybourali a dvě děti zemřely na místě. Martin utrpěl těžké poranění mozku. Sice vnímá, ale není schopen vyjádřit své potřeby,“ vysvětluje Marta, zatímco syn sedí ve velkém křesle a přikrytý dekou kouká na televizi. Vedle něj leží kyslíkový koncentrátor, v chodbě jsou složené dva invalidní vozíky. Na okně štěbetá andulka Oskar.
Syna vzhledem k jeho stavu nemůže Marta nechat samotného, a kamkoli potřebuje – na úřady, k lékaři nebo do obchodu – musí vždy s ním. K Martinovi vstává i v noci. „Spím takových čtyři nebo pět hodin denně s přerušováním. Jsem vzhůru, hned když se Martin jen otočí v posteli,“ vypráví.
U osobní asistence ale nemusí být překážkou jen její dostupnost. Pro některé rodiny může být problémem i cena. Rodiny za osobní asistenty platí podle zákona 145 až 165 korun za hodinu.