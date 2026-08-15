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O syna pečuje 24 hodin denně, už pětatřicet let. A teď má strach, co bude dál

Tereza Tykalová
  17:00

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Marta a Martin. Reportáž o životě člověka s nejtěžším postižením. (2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Marta pečuje už pětatřicet let o postiženého syna. Asistentů je málo a ona se bojí, co bude dál. „Co si užil ze svobody? Akorát do mekáče si stihl zajít,“ říká o životě svého syna Martina drobná sedmdesátnice Marta. Pečuje o něj už 35 let – od nehody, po níž ještě jako školák zůstal závislý na pomoci druhých.

„V 6. třídě utrpěl úraz na cestě do školy v přírodě. Když jeli autobusem, tak se vybourali a dvě děti zemřely na místě. Martin utrpěl těžké poranění mozku. Sice vnímá, ale není schopen vyjádřit své potřeby,“ vysvětluje Marta, zatímco syn sedí ve velkém křesle a přikrytý dekou kouká na televizi. Vedle něj leží kyslíkový koncentrátor, v chodbě jsou složené dva invalidní vozíky. Na okně štěbetá andulka Oskar.

Syna vzhledem k jeho stavu nemůže Marta nechat samotného, a kamkoli potřebuje – na úřady, k lékaři nebo do obchodu – musí vždy s ním. K Martinovi vstává i v noci. „Spím takových čtyři nebo pět hodin denně s přerušováním. Jsem vzhůru, hned když se Martin jen otočí v posteli,“ vypráví.

U osobní asistence ale nemusí být překážkou jen její dostupnost. Pro některé rodiny může být problémem i cena. Rodiny za osobní asistenty platí podle zákona 145 až 165 korun za hodinu.

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