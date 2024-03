V kolotoči tyranie. Třetina dospělých žijících v domácím násilí ho zná z dětství

Zhruba třetina lidí, která má v dospělosti zkušenosti s domácím násilím, ho zažívala už v dětství, uvádí výzkum společnosti Sociofaktor. Podle psycholožky Ludmily Čírtkové je problematické hlavně to, že vyrůstající v domácím násilí takovou situaci považují za normu, protože nic jiného neznají. „Pro oběti může být obtížné si uvědomit, že to, co se jim děje, překračuje hranice,“ říká.