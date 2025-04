Janě se jednou spolužačka svěřila s tím, že ji osahává otčím. „Protože jsem v tu chvíli vůbec nevěděla, co dělat, zašla jsem za školním psychologem. Ten mi poradil, že ji mám poprosit, aby se svěřila napřímo buď jemu, nebo naší třídní učitelce,“ vypráví Jana na webových stránkách kampaně, za kterou stojí organizace Pod svícnem. Nakonec spolužačku přesvědčila, aby zašla za třídní učitelkou, která začala situaci ihned řešit. „Bohužel paní učitelka loni umřela. Ale jestli jí něco fakt nezapomenu, tak právě to, že spolužačce věřila, nezametla to pod koberec a podala jí pomocnou ruku, když to potřebovala,“ uzavřela.

Podle průzkumu agentury IPSOS pro iniciativu Pod svícnem chce obětem pomáhat více než 60 procent Čechů a Češek. Pouze polovina populace – 51 procent – však ví, jak na to. To, že mají dostatek informací o možnostech pomoci, uvedlo 43 procent respondentek a respondentů.

„Ženy jsou více ochotné se aktivně do pomoci zapojit. Muži mají menší zájem o další informace týkající se pomoci obětem domácího násilí,“ uvedla agentura.

„Když se budu snažit pomoct, situaci zhorším“

Čtvrtina respondentů v průzkumu uvedla, že se bála pomoci, aby situaci ještě více nezhoršila. Šetření dále ukázalo, že 38 procent dotázaných si myslelo, že oběť o pomoc vůbec nestojí. Desetina lidí se obávala, že by se sama mohla stát terčem. Osm procent uvedlo, že netušili, jaká pomoc je dostupná a kam by se měli obrátit. Sedm procent si pak myslelo, že by policie či jiné instituce stejně nic nepodnikly.

Richard líčil příběh kamaráda, se kterým delší dobu nebylo viditelně něco v pořádku. „Před dvěma lety jsme byli na teambuildingu a jeho žena mu neustále volala a vypisovala. Bylo vidět, že je z toho na nervy. Večer u piva se pak de facto složil a povídal mi, co zažívá,“ uvedl Richard, který začal po návratu domů vyhledávat informace a předal kamarádovi kontakt na psychologa a pomáhající organizace. „Nakonec od ženy odešel, vzal si volno a jezdil chvíli po světě. Přestože to, co se stalo, ze své paměti nikdy nesmaže, je na tom dnes mnohem líp a žije krásný život,“ uzavřel.

Podle průzkumu má ve svém okolí každý čtvrtý člověk někoho, kdo zažil domácí násilí. Pětina lidí uvedla, že v minulosti už oběti pomohli. Další víc než desetina přiznala, že se sice s obětí v minulosti už setkala, ale nepomohla. Téměř dvě pětiny mínily, že oběť o jejich zásah nestála.

Nejčastěji by lidé oběť vyslechli, pokusili se jí vytvořit plán cesty do bezpečí, nabídli by kontakt na linku pomoci či krizové centrum, informovali by o právním poradenství. Část by nabídla útočiště u sebe doma či se obrátila na policii. „Ženy byly více ochotné oběť vyslechnout, vytvořit plán, aby se oběť dostala do bezpečí, a nabídnout kontakt na odbornou pomoc,“ uvedla agentura.

Kampaň organizace Pod svícnem, se kterou se lidé mohou setkat také v ulicích měst, šíří osvětu pomocí vizuálů a webových stránek, kde lidé najdou také kontakty, na které se mohou v nouzi obrátit. Jejími tvářemi jsou lidé, kteří v minulosti obětem pomohli.

„Název kampaně Podej ruku evokuje pomoc. Pomoc těm, kteří potřebují nasvítit cestu z temnoty domácího násilí. Právě v rámci kampaně se snažíme ukázat, jak by taková pomoc měla vypadat, že je třeba ji nabízet opakovaně,“ uvedly zakladatelky organizace Pod svícnem Michaela Studená a Barbora Urbanová.

„Vzhledem k tomu, že se domácí násilí týká zhruba každého čtvrtého člověka, je statisticky velmi pravděpodobné, že i vy někoho takového znáte,“ řekl Jan Šátava ze společnosti Flux Films, která se na kampani podílela.

Projekt podpořila také organizace Acorus, kam mohou lidé zavolat na linku pomoci. „V rámci kampaně jsme nabídli pomocnou ruku prostřednictvím naší bezplatné nonstop infolinky, kam se blízcí obětí domácího násilí mohou obrátit pro pomoc či radu odborníka, jak na to,“ sdělila ředitelka Acorus Jaroslava Chaloupková.

Agentury IPSOS provedla průzkum ve dnech 21. až 25. února 2025 na reprezentativním vzorku 1060 respondentů.