Klidné počasí vydrží jen do konce týdne. V pondělí teploty prudce klesnou

„Ve čtvrtek bude převládat oblačno až zataženo, místy se objeví přeháňky nebo déšť. Odpoledne a večer budou srážky postupně slábnout a oblačnost se místy protrhá,“ uvedl meteorolog Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 °C, na jihu Moravy až kolem 18 °C. Na horách v tisíci metrech teplota dosáhne přibližně 9 °C. Vítr bude slabý až mírný, severozápadní.
V pátek očekáváme oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Na severu a severovýchodě se mohou během dne vyskytnout přeháňky, ráno ojediněle mlhy. Noční teploty klesnou na 9 až 5 °C, přes den se vyšplhají na 12 až 16 °C. Západní až severozápadní vítr bude mírný, v nárazech do 7 m/s.
Česko čeká podmračený týden s deštěm, od pátku se mírně ochladí
V sobotu bude obloha většinou oblačná, odpoledne místy přechodně i polojasná. Ojedinělé přeháňky se mohou vyskytnout hlavně na horách na severu a severovýchodě. Ráno teploty klesnou na 11 až 7 °C, při vyjasnění až na 5 °C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 12 až 16 °C, na jihu Moravy až 18 °C. Fouká slabý až mírný severozápadní až západní vítr.
V neděli bude většinou oblačno, večer se na severu zatáhne a místy se přidají přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 10 až 6 °C, při menší oblačnosti až na 4 °C. Denní maxima se budou pohybovat kolem 12 až 16 °C. Severozápadní až západní vítr bude slabý až mírný.
V pondělí přejde přes naše území studená fronta. Očekává se zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na severu a severovýchodě i srážky smíšené, v horských oblastech sněhové. Během dne bude srážek i oblačnosti ubývat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 11 a 6 °C, odpoledne vystoupí jen na 9 až 14 °C. Zesílí severní vítr, který bude v nárazech místy čerstvý.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka ukazuje na pokračující chladnější počasí. Obloha bude většinou oblačná až zatažená, ojediněle polojasná. Na severu a severovýchodě se mohou vyskytnout přeháňky a na horách i smíšené nebo sněhové srážky. Ke konci období by mělo srážek ubývat. Noční teploty se budou pohybovat mezi 5 a 1 °C, při vyjasnění až kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty se udrží mezi 7 a 12 °C.