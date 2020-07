Předjíždění cyklistů s povinným odstupem. Měřit to je těžké, stále se vlní

Minimální boční odstup v českých zákonech ukotven není a konkrétní vzdálenost při předjíždění se podle Dolínka počítá až v případě nehod s tragickými následky. „Nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů je srážka zezadu. Stávající obecná povinnost řidiče neohrozit cyklistu při předjíždění je nevymahatelná a nijak se nekontroluje,“ uvádí v předkládané novele zákona.

Lepší než rovnou zavádět takový zákon by podle dopravního experta Romana Budského z Týmu silniční bezpečnosti byla osvěta: „Důsledně vysvětlovat řidičům, co znamená bezpečná vzdálenost a proč je nutná, a cyklistům zásady bezpečné jízdy,“ míní. Ke zlepšení situace by mohlo přispět také budování cyklostezek.

Souhlasíte s odstupem 1,5 metru při předjíždění cyklisty? celkem hlasů: 321 Ano 176 Ne 135 Je mi to jedno 10

Zavedení možnosti předjíždět přes plnou čáru by bylo nezbytné, jinak by dodržování odstupu podle něho nebylo reálné.

„Když na úzké silnici předjíždí rozměrný kamion, který má přes 2,5 metru, je otázka, zda by bylo vůbec možné cyklistu předjet. Aby řidič neporušil zákon, musel by pak za cyklistou pomalu jet,“ poukázal Budský na problém s plnou čárou.

„V Česku se v současné době smí předjíždět při plné čáře pouze v případě, že se řidič bezpečně vejde mezi cyklistu a značení. Jinak za ním musí jet až do okamžiku, kdy plná čára zmizí a on ho může bezpečně předjet,“ vysvětlil.

Na bezpečnou vzdálenost upozorňovali cyklisté v Itálii:

Dolínek v návrhu zdůrazňuje, že se ročně stane přes čtyři tisíce nehod s účastí cyklistů a motoristů. Přes tři tisíce cyklistů se při nich pak zraní. „Pokud bude vzdálenost bezpečného bočního odstupu známá předem, pomůže to nehodám předcházet. Návrh neznamená novou povinnost řidiče, ale pouze konkretizaci odstupu, který by měl být již dnes dodržován,“ myslí si Dolínek.

Chybí statistiky

Nedodržení bezpečného odstupu v současnosti chybí ve statistikách nehod. „Řada řidičů cyklistu předjíždí na centimetry. Kolo není povinně vybavené zpětnými zrcátky, takže cyklista do poslední chvíle ani neví, že je auto za ním,“ vysvětlil Budský.

Cyklista také nejezdí po přímce, ale spíše se vlní a vychyluje ze své osy. „Může narazit na kámen nebo díru, kterou řidič neregistruje. Na poslední chvíli tak může i o půl metru vybočit, a pak není šance se mu vyhnout,“ varoval.

Dalším problémem je také to, jak dodržení či nedodržení vzdálenosti změřit. „Každý může tvrdit něco jiného, což pak může být problém,“ potvrdil.

Některé evropské země již povinný odstup legislativně ukotvený mají. Jedná se však jen o výjimky. Mezi nimi je Francie a Belgie, kde se musí dodržovat odstup minimálně metr v obci a metr a půl mimo ni. Ještě dál pak zašli v Německu, kde se metr a půl musí dodržovat v obci a dva metry mimo ni.

„V Austrálii pak řidič v případě, že neohrozí jiné účastníky silničního provozu, může přejíždět plnou i dvojitou čáru. Drtivá většina zemí to však v zákoně zakotveno nemá,“ uvedl Budský.

Narazil do dveří, spadl na kolejích. Rady, jak přežít jízdu na kole: