MEMORANDUM O PROHLOUBENÉ SPOLUPRÁCI mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky u příležitosti obnovení jejich společných zasedání usilujíce o všestranný rozvoj vzájemných vztahů a přátelské spolupráce v duchu dobrého sousedství, navazujíce na jedinečnou a historií potvrzenou zkušenost blízkosti a příkladného partnerství mezi oběma zeměmi jako nejbližšími přáteli a sousedy v srdci střední Evropy, vycházejíce z potřeby prohloubit strategický dialog v době geopolitických krizí a změn mezinárodního řádu, potvrzujíce společný zájem všestranně přispívat k zachování a posílení bezpečnosti a k rozvoji spolupráce v Evropě, vyjadřujíce zájem o prohloubení regionální přeshraniční spolupráce, oživení partnerství na úrovni Visegrádské skupiny a o všestranné naplňování členství našich zemí v EU a NATO na základě respektování suverenity národních států, mezinárodního práva a zachování míru v Evropě a ve světě, podporujíce suverenitu evropského společenství národních států a obnovení důvěry občanů České republiky a Slovenské republiky ve vlastní mírovou budoucnost a prosperitu našich národů, podporujíce růst konkurenceschopnosti cestou dvoustranné spolupráce, zejména v oblastech hospodářství, energetiky, obrany, dopravy, silniční a železniční infrastruktury, přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, regionálního rozvoje, ochrany zdraví a životního prostředí v propojení s partnerstvím v oblasti kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu a společných projektů využívajících evropské nástroje, jakož i prohlubováním spolupráce mezi místními a regionálními samosprávami a vazeb mezi občany našich zemí, dosáhly porozumění o Memorandu o prohloubené spolupráci v následujících oblastech:
Zahraniční vztahy a evropské záležitosti
- naplňování Plánu konzultací Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky na období 2025–2026; příprava aktualizovaného Plánu na období 2027–2028 s důrazem na priority v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky a v evropských otázkách;
- rozvoj partnerství a spolupráce v oblasti výměny názorů na evropské otázky, koordinace evropských pozic a v rámci společného postupu na úrovni EU v oblastech, kde sdílejí Česká republika a Slovenská republika společné zájmy;
- aktivní využívání a další prohlubování koordinace a partnerství mezi Českou republikou a Slovenskou republikou v tradičních regionálních uskupeních – zejména ve Visegrádské skupině a Slavkovském formátu – s cílem prosazovat národní zájmy v širších koalicích na úrovni EU;
- spolupráce v konzulární oblasti se zaměřením především na aktuální otázky vízové politiky a konzulární pomoci;
- prohloubení spolupráce v rámci OSN a v mezinárodních organizacích prostřednictvím vytváření mechanismů pravidelných konzultací zaměřených na koordinaci postojů, vzájemnou preferenční podporu kandidatur a výměnu názorů v oblasti kontroly vývozu vojenského materiálu a zboží dvojího užití;
- v rámci ekonomické diplomacie prozkoumání možnosti společné organizace odborných aktivit a realizace společných prezentačních projektů ve třetích zemích s cílem propagovat výhody ekonomického prostředí širšího regionu střední a východní Evropy a regionálních projektů;
- prozkoumání možností spolupráce na projektech souvisejících s poválečnou rekonstrukcí a obnovou Ukrajiny;
- posílení spolupráce v oblasti společných rozvojových a humanitárních projektů včetně rámce delegované spolupráce EU a aktivit iniciativy Global Gateway;
- spolupráce v oblasti vzdělávání diplomatů a výměny osvědčených postupů v oblasti rozvoje lidských zdrojů.