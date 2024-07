Doktorandi živoří. Kvůli podmínkám raději končí nebo odcházejí do ciziny

Edita Schejbalová studovala doktorát z českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze. Zaměřovala se na lingvistiku a zkoumala osvojování jazyka dětmi. Studium však ukončila už v prvním ročníku, kdy zároveň usilovala i o přijetí na doktorát do zahraničí. Od začátku jí totiž bylo jasné, že tuzemské podmínky nejsou ideální. Nakonec pracuje v oboru, který je vzdálený jejímu původnímu zaměření.

„Finančně to v mé situaci bylo neudržitelné – musela jsem stejně pracovat téměř na full-time v jiném oboru, a tím trpěl doktorát. Vzhledem k povaze výzkumu, který jsem dělala, to nebylo možné skloubit. Celé mi to způsobovalo víc stresu než potěšení,“ vysvětila Schejbalová, proč se rozhodla odejít.

Vzhledem k tomu, že nebyla součástí žádného projektu ani grantu, její plat se skládal pouze z doktorandského stipendia a za měsíc činil 10 500 korun. Ukončení studia a následný odchod do odvětví, kde podle svých slov vydělává třikrát více, bere jako rozhodnutí rozumu.

Mezi studentem a zaměstnancem

Doktorandi a doktorandky jsou zčásti studenti – proto mohou pobírat stipendia – a zčásti akademičtí pracovníci, ale nemají výhody plynoucí z pracovněprávního vztahu. Z jejich hybridního postavení tedy vyplývá, že si musí sami odvádět sociální pojištění. To zdravotní jim platí stát. Na druhou stranu se jim doktorandská léta nezapočítávají do opracovaných let , takže si na důchod tedy nic nevydělají, a ženy nemají nárok na mateřskou ani rodičovskou.

Pokud uchazeč o doktorát nestihne absolvovat za standardně dlouhou dobu – tedy čtyři roky –, přichází o stipendium. V řádném termínu se to ale podle výzkumu z roku 2022 vypracovaného pro ministerstvo školství podaří jen 7 procentům lidí. A 60 procent podle výsledků stejného šetření studium vzdá.

„Doktorandky a doktorandi bohužel nemají za svou výzkumnou práci často ani dostatečné příjmy na pokrytí základních životních nákladů, nemluvě o důstojném ohodnocení a sociálním zabezpečení. To doplňuje ještě nejistá budoucnost po dokončení studia,“ vysvětlil předseda České asociace doktorandů a doktorandek Jakub Šindelář nejčastější příčiny zanechání studia.

Průměrná výše doktorandského stipendia činí 11 396 korun za měsíc, což je méně než minimální mzda (18 900 korun).

Setrvávají, ale musí mít ještě druhou práci

Ti, kteří na doktorátu zůstávají, si stejně jako Edita stěžují právě na nízký plat. Aby se uživili a zaplatili nájem, musí pracovat ještě jinde. Tím pádem nemají tolik času a sil na výzkum a plnění studijních povinností. Často jsou kvůli tomu ve stresu.

„Nevýhody doktorátu pro mě jsou finanční podmínky a stres, obojí spolu souvisí. Doktorandské stipendium na pokrytí běžných životních nákladů zdaleka nestačí. Tedy ano, kdyby člověk žil skromně a za podobných podmínek jako při pregraduálním studiu,“ řekla Barbora Genserová, která na rozdíl od Schejbalové v postgraduálním studiu českého jazyka pokračuje.

Kromě toho, že chodí na povinné semináře a několikrát učila, píše dizertační práci, k níž může sbírat data online, což jí šetří čas. K tomu ale ještě pracuje, protože jinak by ze stipendia nevyžila.

„Myslím, že vystačí maximálně na průměrně drahý pokoj ve sdíleném bydlení, mnohde ani to ne. Jeho výše je určitě nedostatečná, pokud má doktorand dělat kvalitní vědu za dobrých podmínek,“ vyjádřila se Genserová k výši stipendia.

Zásadní, ale špatně placená kolečka v systému

„Hledal jsem v doktorském studiu podporu v mém výzkumu, kterým chci pomoci světu, ale místo toho jsem se zapletl do složitého systému, který mne drží v každodenní nejistotě,“ popisuje zklamání doktorand z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), který si přál zůstat v anonymitě.

„Posledních pár měsíců již předpokládám, že budu nejspíš studium prodlužovat. Prodloužení mi studium ještě ztíží, ale musím upřednostnit své psychické zdraví a chránit se před vyhořením, které je u doktorandstva časté,“ vysvětlil.

Podle něj je totiž doktorát na FSV UK koncipovaný jako práce na plný úvazek, jenže věnovanému času neodpovídá plat, který je stejný jako na FF UK, tedy 10,5 tisíce. Doktorand tedy kvůli pokrytí životních nákladů musí ještě pracovat dva a půl dne v týdnu jako OSVČ.

„Institut se alespoň snaží vyhovět pracujícím tím, že plánuje všechny povinné předměty a akce na pátek. V praxi to znamená, že v průběhu semestru mi nezbývá nic jiného než jít do práce přes den a večer na druhé směně pracovat na úkolech pro studium (zřídka na dizertaci), anebo pracovat o víkendech. Je to psychicky a fyzicky náročné. Nemluvě o tom, že se nemohu věnovat svému tématu tak, jak bych chtěl,“ uvedl.

Na uchazeče o doktorský titul jsou podle něj kladeny vysoké požadavky, které se netýkají dizertační práce a studia. Zahrnují například činnosti tajemníka, pomoc s výzkumem kolegů nebo opravování seminárních prací. Jde o výpomocné práce, které zajišťují chod institutu.

Studenti si mohou vybrat, co budou dělat, ale institut na ně spoléhá, protože má k dispozici málo pracovních sil. Za práci ale nejsou náležitě zaplaceni nebo ji dělají zadarmo. Za rok si můžou doktorandi celkově přivydělat asi čtyři tisíce korun. Přesnou částku se ale dozví, až když jim přijde na účet.

Doktorandi také mají možnost zažádat o grant na svůj výzkum. Jeho schválení ale vždy nezáleží na kvalitě podaného návrhu, ale roli hraje i to, kolik financí je k dispozici.

Jiný obor, jiný mrav

Jaké jsou podmínky na postgraduálním studiu, záleží i na oboru nebo univerzitě. Významným faktorem jsou i rozdíly mezi humanitními, společenskovědními a přírodovědnými i technickými obory.

David Zimčík se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (MU) v Brně věnuje experimentální biologii se zaměřením na vývojovou biologii a k tomu pracuje v Akademii věd. Středobodem jeho studia je školitel, kterého si po přijetí vybral a s nímž konzultuje výzkum. Doktorát je totiž podle Zimčíka „soustavná příprava vědeckého pracovníka“.

Zahrnuje i publikaci odborného článku, účast na konferencích, zahraničních stážích nebo pobyt v jiné než domovské laboratoři. „Kolik takových stáží nebo konferencí PhD. student absolvuje, se odvíjí od toho, jak se mu daří prezentovat a především získávat data, ale hlavně od toho, kolik peněz pro něj má jeho školitel, který tyto peníze často získává prostřednictvím grantů,“ vysvětil Zimčík.

Stejně tak na schopnostech a kontaktech školitele záleží, kolik si doktorand vydělá navíc ke stipendiu, které má vždy jisté. Jeho aktuální výše je 15 000 Kč, v září má stoupnout o tisíc korun. Kromě grantů ještě doktorandu často mívají i částečný úvazek mimo školu. Když se sečtou všechny dílčí položky, doktorandi na MU podle Zimčíka průměrně vydělají celkem 25 000 korun měsíčně.

„Svého rozhodnutí ani v nejmenším nelituji. V aktuální fázi života jsem přesně tam, kde jsem chtěl být. Jsem aktuálně spokojený s finančním ohodnocením, které mám, a dostačuje mi na pokrytí mých nákladů na život v Brně,“ uvedl Zimčík s tím, že ale ještě navíc pobírá výběrové stipendium od Jihomoravského kraje ve výši necelých 10 tisíc.

„Dělat vědu bylo mým dětským snem a můžu říct, že jsem velice rád, že ho právě prožívám se vším všudy. Je to velké dobrodružství, ale já nikdy nečekal, že bude snadné, a asi i proto můžu říct, že jsem na doktorátu šťastný a spokojený,“ shrnul své postgraduální studium Zimčík.

„Jsem na tom tisíckrát lépe než v Česku“

Klára Odehnalová chodí v rámci doktorátu z molekulární biologie na univerzitě v německém Heidelbergu každý pracovní den na osm hodin do laboratoře. Tvrdí však, že nikdo neřeší čas strávený na pracovišti, ale výsledky. Tudíž si může například z práce odskočit ke kadeřnici. Někdy se ale stává, že musí hlídat experiment, a tak se v laboratoři zdrží i 12 hodin.

„Samozřejmě plat je tady třeba lepší než v Česku, což je těžké srovnávat jedna ku jedné, protože zároveň je to všechno dražší, ale myslím si, že i tak to vychází o něco líp,“ uvedla Odehnalová s tím, že si měsíčně přijde v přepočtu na asi 45 tisíc korun. Existují i další odlišnosti oproti tuzemsku. Doktorandi v Německu nikdy nedostávají plný úvazek a výplata se neskládá z více položek.

A studium se liší také na Slovensku, kde trvá pouze tři roky. Adéla Petřeková studuje sociální antropologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě a s finančním ohodnocením a pracovními podmínkami je víceméně spokojená.

„Neřekla bych, že jsem adekvátně financována, ale jsem na tom tisíckrát lépe než v České republice. Platí mi tu tolik, kolik bych dostávala na juniorní pozici se svým vzděláním ve státní nebo veřejné nebo neziskové sféře. Vyžiju s tím dobře a mohu se naplno věnovat vědecké práci,“ upřesnila doktorandka.

Stejně jako u nás má však hybridní pracovní status – je tedy znevýhodněna v případě mateřské, rodičovské nebo důchodu.

Nedostatečná reforma

Na konci března vláda schválila novelu zákona o vysokých školách, která má podle bývalé ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové (TOP 09) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN) „zlepšit podmínky doktorských studentů a klást větší důraz na sladění jejich pracovního, studijního a osobního života“.

Změna ale podle iniciativy Hodina pravdy, která chce zvýšení mezd vysokoškolských pedagogů i doktorandů, všechny problémy neřeší.

„Doktorandi mají mít vyšší stipendia a zlepšuje se jejich status, nicméně objem prostředků na doktorské studium jako celek se nenavyšuje, a budeme tedy brát menší počet studujících. Pořád se ale v souvislosti s doktorandstvem mluví ve spojení s minimální mzdou, což je otřesné a nedůstojné,“ řekla Nina Wanča, mluvčí iniciativy Hodina pravdy.

Za další problém označila, že školitelé na uchazeče o doktorát nemají čas, protože „podmínky akademiků jsou žalostné“.

Hodina pravdy dosud uspořádala tři velké protesty, do kterých se zapojila univerzitní města. Ministr Bek s nimi zatím nejednal a situace ve vysokých školách se nezměnila. „Uvažujeme o delší stávce, nezahájení semestru nebo nezapisování výsledků zkoušek do systému. V tomto jsou nám inspirací například britští akademici a akademičky, ale tlak je třeba stupňovat a protesty v ulicích již nestačí,“ nastínila budoucí kroky iniciativy Wanča.

„Chystá se schůzka se zástupci odborů z regionálního školství, protože zvažujeme větší propojení našich aktivit jako celého sektoru školství a případně společné akci v září, kdy bude rozpočet schvalován,“ dodala.