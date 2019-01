Dohra kauzy zastavení motorkáře autem. Poslanec chce metodiku pro zástupce

„Nedokážu si představit, jak jinak by měl motorkáře zastavit,” uvedl poslanec Robert Králíček. „Nevím, co by pan státní zástupce říkal, kdyby ten člověk vyjel z tunelu a o sto metrů dál někde na přechodu by srazil maminku s kočárkem, nebo vjel na přechod, kde by byli lidé. Podle mě se policista rozhodl správně, výklad pana státního zástupce nechápu.“



Podle poslance za ANO byl problém v tom, že k celé kauze státní zástupce nepřistoupil správně, což by se podle něj mělo do budoucna změnit. Chce se kvůli tmu setkat s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem a probrat s ním, zda by s ohledem na tuto kauzu neměla vzniknout metodika pro státní zástupce. „V ní by se vysvětlilo, jak přistupovat například k donucovacím prostředkům,“ uvedl politik pro iDNES.cz. Bylo by podle něj totiž absurdní, kdyby za takový zákrok byl policista odsouzen.

„Ohledně kauzy policisty Vaice s poslancem Králíčkem máme dohodu o společném postupu u pana ministra Kněžínka. Zejména jde o přijetí ustáleného výkladu k použití donucovacího prostředku „zátaras služebním vozidlem“ nebo jiným. Nezbytnou podmínkou je zařadit do seminářů školení pro speciální státní zástupce určené pro vedení případů společně s GIBS,“ doplnil pro iDNES.cz šéf výkonného výboru Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký.

Lehký také uvedl, že bude považovat prověření výsledků státního zástupce Michala Muravského, který vystupoval v případu Šimona Vaice. „Prověrku výsledků Muravského žádal i podvýbor pro GIBS poslanec Ondráček. Soud dospěl k názoru, že došlo k pochybením ze strany státního zástupce a GIBS, jakým způsobem byla kauza vedena. Je nutné se k tom nějak postavit. Očekával bych razantnějsí postup ministra spravedlnosti,“ dodal. Podle něj se nejednalo o první pochybení ze strany Muravského. „Nemůžeme připustit, aby takový člověk působil nadále.“

Existence rozsudku je dostačující

Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka nicméně není potřeba, aby vznikla nová metodiky. „Domnívám se, že již samotná existence rozsudku bude pro státní zástupce dostatečným vodítkem, jak v podobných případech postupovat a zohlední ho ve své další praxi,“ uvedl ministr. Podle něj tak není speciální metodika pro státní zástupce potřebná.

„To je spíš v působnosti policie, a ta úpravu, jak postupovat v případě donucovacích prostředků, jistě má, případně ji na základě rozhodnutí upraví,” dodal.

Nad postupem státního zástupce se však podivil minulý týden i samotný předseda odvolacího senátu Luboš Vlasák.

Muravský před soudem uvedl, že podle něj soud prvního stupně nezhodnotil všechny relevantní skutečnosti. Uvedl, že motorkář Tomáš Berka neměl dostatečný čas, aby mohl nějakým způsobem zareagovat. Nebylo podle něj také dokázáno, zda byl Šimon Vaic řádně vycvičen k zahrazení cesty či použití pásů.

„Nezlobte se, pane zástupce, ale to vaše odůvodnění, že nebyl řádně vycvičen... Prosím vás, to je výraz naprosté byrokracie. My chceme po policistovi Vaicovi, aby v rozmezí dvou sekund spekuloval a rozmýšlel se o tom, kolik těch školení za svou kariéru absolvoval? Tuhle byrokracii naprosto odmítám. Zastáváme tady názor v tom, že tento zákrok byl naprosto legální, v souladu se zákonem o policii, a pan Vaic použil jediný možný prostředek. Na pás nebyl čas,“ káral Vlasák státního zástupce. „Policie není mateřská školka,“ dodal.

Zastavil motorkáře služebním autem

Vaicovi hrozil trest odnětí svobody až na dva roky, nebo zákaz činnosti. Bylo mu kladeno za vinu, že v rámci služebního zákroku proti ujíždějícímu motocyklistovi použil nevhodným způsobem donucovací prostředek zahrazení cesty vozidlem. Se služebním vozidlem náhle přejel do protisměru, kde vozidlo zastavil kolmo na směr jízdy, napříč oběma jízdními pruhy.

Králíček není jediný, koho případ policisty Šimona Vaice oslovil. Králíček uvedl, že celou kauzu probíral i s Helenou Válkovou. Ta v souvislosti s kauzou oslovila i předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Měli spolu jednat o školení soudců, kde by proběhl náhled na tento případ. Informaci o možné schůzce s poslankyní nicméně předseda Nejvyššího soudu odmítl komentovat.

„K případům, které mohou napadnout k Nejvyššímu soudu na základě dovolání, se nemohu vyjadřovat,“ uvedl pro iDNES.cz Šámal.