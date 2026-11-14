Lékárnická komora i další odborníci brojí proti zásilkovému výdeji léků na recept. Obávají se, že doručování kurýrními službami by bylo pro pacienty rizikové. Místo toho lékárníci navrhují ministerstvu, že léky donesou lidem domů sami. „Zkušenosti z ciziny ukazují, že je to bezpečný model,“ říká viceprezident komory Martin Kopecký.
Mnozí Češi už dlouho čekají na to, až si budou moci objednávat doručení léků na předpis. Umožnit to má chystaná novela zákona o léčivech, jejíž návrh nyní prochází prvním kolem připomínkového řízení.
Při zásilkovém výdeji léků na předpis bude chybět osobní kontakt lékárníků s pacienty, což může ohrozit jejich život.
Aleš Krebsprezident České lékárnické komory