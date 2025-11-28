Docházejí vakcíny proti chřipce. Zdravotníci si nemohou objednávat nové

Podle ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv si Česko letos objednalo tak jako loni okolo 900 tisíc chřipkových vakcín. „V řadě ordinací i očkovacích center by jich ještě mělo být téměř 200 tisíc. Ale tento týden jsme dostali podněty od zdravotníků, že už si nemohou objednat nové,“ potvrzuje ředitel lékového ústavu Tomáš Boráň.
Spolu s ministerstvem chce ústav postupovat stejně jako u nedostatkových vakcín proti žloutence. „Očkovat proti chřipce se nejčastěji doporučuje v říjnu a listopadu. Ale protože zájem je vyšší a stále trvá, poptáme další vakcíny u dodavatelů i v zahraničí,“ slibuje Boráň.
Podle odborníků začala letošní chřipková sezona o tři až čtyři týdny dříve než v posledních dvou letech. „V Evropě i Česku jsou zatím počty pacientů s nemocemi dýchacích cest nízké, ale v některých zemích pozorují časný nárůst hospitalizací, především seniorů od 65 let. Stále je vhodný čas na očkování proti chřipce i dalším respiračním infekcím,“ říká epidemiolog Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.
Souhlasí s ním i předseda Společnosti infekčního lékařství a primář infekčního oddělení v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý. „Chřipka každý rok usmrtí nebo přispěje k úmrtí až dvou tisíc lidí. Hlavně senioři by se měli nechat naočkovat,“ upozorňuje lékař.
O to víc jej mrzí, že chybí očkovací látky. „Naše nemocniční lékárna nemůže sehnat vakcíny proti chřipce. Nedají se objednat,“ dodává.
Podobně je na tom infekční oddělení v Opavě. „Jsem rád, že lidé mají o očkování větší zájem. Netěší mě ale, že vakcín je málo. Máme dva typy vakcín, jeden je určený seniorům. Z každého zbývá asi 20 kusů. Dokud není epidemie, má smysl se očkovat. Až vakcíny dojdou, rádi objednáme další. Ale nevím, zda to půjde, protože končí očkovací sezona,“ říká lékař Petr Kümpel.
Stejné zkušenosti mají i další zdravotníci. „Očkování proti chřipce má stále význam a zájem je vyšší než loni. Ale distributor již nemá vakcíny pro pacienty do 65 let – Vaxigrip či Influvac. K dispozici je jen Efluelda pro seniory,“ říká praktický lékař Michal Holásek z Vyškova.
Lékový ústav informuje na webu u vakcíny Influvac, že výrobce oznámil přerušení dodávek k 1. prosinci s obnovením od 31. srpna 2026. Důvod: Konec očkovací sezony.
Lékaři ale chtějí očkovat dál. U pražského praktického lékaře Cyrila Muchy je o to velký zájem. „Dostali jsme 850 vakcín proti chřipce pro dvě ordinace, zbývá jich už jen 50. Ty brzy vyočkujeme, ale další si objednat nemůžeme, protože nejsou,“ líčí zdravotní sestra Kateřina Remešová.
Problém s chřipkovými vakcínami mají také lékárny. „Pouze jeden ze tří velkoobchodníků s léčivy má na skladě vakcínu pro seniory. Jiné vakcíny pro děti či dospělé si objednat nelze,“ říká předseda Gremia majitelů lékáren Marek Hampel.
„Nejsou k dispozici“
Na nedostatkové injekce se zájemci nemohou objednat online ani do očkovacích center společnosti Avenier. Ta vakcíny proti chřipce i žloutence aplikuje a také rozváží lékařům jako hlavní distributor.
U dvou ze čtyř druhů vakcín proti chřipce informuje web Avenieru, že nejsou k dispozici. U dalších dvou chřipkových vakcín web uvádí, že se lze objednat. Většina center ale nabízí termíny až na leden. Pár termínů na prosinec lze získat jen telefonicky přes infolinku.
Podle ministerstva zdravotnictví vakcíny proti chřipce v ordinacích jsou, protože lékaři denně očkují průměrně tři tisíce lidí. „Od začátku září se nechalo naočkovat přes 700 tisíc lidí, což je o 30 tisíc více než loni ve stejné době,“ říká mluvčí resortu Ondřej Jakob.
V sobotu naočkují kohokoli
Lidé, kteří se chtějí očkovat, mohou využít i mimořádné nabídky tří lékařů v pohraničí Ústeckého, Plzeňského a Královéhradeckého kraje. Tři tamní praktičtí lékaři budou dnes od 10 do 15 hodin očkovat kohokoli ve Šluknově, Přimdě a Rokytnici v Orlických horách.
„Dohodli jsme se s kolegy, Matejem Tvoríkem a Filipem Malým, že v sobotu budeme v našich ordinacích očkovat proti chřipce všechny zájemce. Lidem od 65 let a chronicky nemocným uhradí vakcínu pojišťovna, ostatní zaplatí 500 korun,“ upřesňuje lékař Zdeněk Vošvrda z Rokytnice v Orlických horách.
K dispozici mají zmínění lékaři 220 vakcín. Ve Šluknově sto, v dalších dvou po šedesáti. Očkování doporučují hlavně seniorům a pacientům s cukrovkou, obezitou, plicními či kardiovaskulárními nemocemi, kterým může infekce způsobit vážné zdravotní komplikace.
„Očkováním lidé nechrání jen sami sebe, ale také své blízké, kterým by případnou nákazu mohli předat. Vakcína bude fungovat jako obrana až do jara. Kromě zdravotních rizik předcházejí také ekonomickým ztrátám. Chřipka totiž může vyřadit i plně zdravého člověka na řadu dní z běžného pracovního rytmu,“ dodává Vošvrda.