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Neuposlechl zákazu Zemana, bojoval za Ukrajinu. Žalobce zrušil jeho trestní stíhání

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  12:57
Dobrovolný voják při výcviku nedaleko Kyjeva. (27. srpna 2022)

Dobrovolný voják při výcviku nedaleko Kyjeva. (27. srpna 2022) | foto: AP

Dobrovlný voják při výcviku nedaleko Kyjeva (27. srpna 2022)
Příslušník 148. samostatné dělostřelecké Žytomyrské brigády ukrajinských...
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Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání muže, který se zodpovídal za nelegální vstup do ukrajinské armády. Podle žalobce nedává smysl trestat někoho, kdo bojem riskoval život a bojoval za správnou věc. Za Ukrajinskou armádu bojoval ilegálně kvůli zákazu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Informaci přinesl web iROZHLAS.cz.

Pan M. vyrazil pomoci Ukrajině hned v březnu 2022, tedy na začátku ruské válečné agrese. Spoléhal tehdy na příslib prezidenta Miloše Zemana, že dobrovolníci nemají čekat na jeho povolení a vyrazit. Zeman dobrovolníkům bojujícím bez povolení slíbil abolici.

Před výjezdem dobrovolník stejně Zemana o povolení požádal a vyjel na Ukrajinu. V červenci 2022 ho však zastihl prezidentův verdikt, že mu službu zakazuje, o čemž rozhodl kvůli tomu, že byl po roce 2000 pravomocně odsouzen soudem.

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Z pohledu práva tak bojoval v ukrajinských barvách ilegálně a policie ho po více než roce vyšetřování nechala obžalovat. Státní zástupce však na názor policie nepřistoupil a stíhání zastavil. Podle dostupných informací jde o první takové rozhodnutí.

„Obviněný jako občan ČR nevstoupil do armády nějakého vzdáleného státu, ale do armády země vzdálené pouhých několik hodin jízdy automobilem či autobusem. Jedná se o zemi, která byla brutálně napadena mnohem větší a vojensky silnější zemí,“ stojí v rozhodnutí žalobce z Prahy 4 Ondřeje Bednáře.

K dobru přičítá dobrovolníkovi například vysvětlení jeho motivace, kdy popsal, že Rusko se násilí dopouštělo již od roku 2014 na území Česka, čímž měl na mysli útok na muniční sklady ve Vrběticích, při kterém zahynuli také dva Češi.

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V březnu 2022 vyrazil nejprve do Lvova, kde pomáhal cvičit místní obyvatele, pro případ, že by Rusko proniklo až daleko na západ. Po pěti týdnech se vrátil na krátkou dobu do Česka, na konci května poté podepsal vstup do ukrajinské armády. Žalobce upozorňuje na tehdejší domácí politický kontext: vláda Petra Fialy (ODS) ruskou agresi odsoudila a Ukrajině posílala zbraně.

Rozhodnutí nemusí být konečné

„Obranu Ukrajiny lze zcela legitimně vnímat jako obranu napadené země před postupem autokratických a protidemokratických sil blíže k našim hranicím, tedy určitým způsobem i předsunutou obranu samotné České republiky jako demokratického právního státu,“ píše dále žalobce.

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„Jednání obviněného nelze ve svém celku a kontextu považovat za dostatečně společensky škodlivé. Nedošlo k ohrožení obranyschopnosti České republiky ani k poškození jejího dobrého jména v zahraničí,“ uzavírá státní zástupce, který v této kauze rozhodoval dvakrát, první návrh na obžalobu z loňského léta policii vrátil k došetření.

Rozhodnutí žalobce však nemusí být konečné, zastavení ještě podléhá přezkumu nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové a ta ho může zrušit.

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