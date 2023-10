Do pěti minut vyjíždíme. Jak fungují dobrovolní hasiči na venkově

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Být kdykoliv do pěti minut k dispozici, to jde jen těžko sloučit s nějakým zaměstnáním, kde vám to neumožní. Proto je většina hasičů v jevíčské jednotce zaměstnána přímo pod městem. Jeden je školník, další úředník, jiný správce bytového fondu. Tak aby vůbec stihli dojet včas. Hodí se jim to i jako přivýdělek, i dobrovolní hasiči totiž za svou práci pobírají odměnu.