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Umělé oplodnění je za mě nedobrý nápad. Kříž nejen o kritice svého jmenování

  18:24
Jakub Kříž. Ilustrační snímek Premium

Jakub Kříž. Ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lidskoprávní organizace v čele s Amnesty International, žádají premiéra Andreje Babiše, aby zrušil jmenování advokáta Jakuba Kříže do Rady vlády pro lidská práva. Podle kritiků jeho postoje ohrožují práva menšin i žen. Kříž v rozhovoru pro iDNES.cz výtky odmítá. Současně potvrzuje, že se staví proti umělému oplodnění pro single ženy. Zpřísnění pravidel pro potraty podle něj není téma.

Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušil vaše jmenování do Rady vlády pro lidská práva. Jak to vnímáte?
Já jsem svým způsobem nadšený, protože petiční právo je jedno ze základních práv a zákon o právu petičním je jeden z prvních zákonů, který byl přijat po převratu v roce 1989. Takže jen do toho, ať lidé píší petice, když potřebují sdělit nějaké své přesvědčení veřejné moci. Myslím, že je dobře, že takový zákon máme a že lidé toto právo mají.

Ať si každá vláda určí, jakým způsobem chce mít rady koncipovány. Jestli je chce mít jako jednobarevné ghetto, kde jsou příslušníci pouze jedné názorové party a navzájem se poklepávají po ramenou a povzbuzují, a nebo jestli je chce mít jako pluralitní orgán.

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