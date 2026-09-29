Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušil vaše jmenování do Rady vlády pro lidská práva. Jak to vnímáte?
Já jsem svým způsobem nadšený, protože petiční právo je jedno ze základních práv a zákon o právu petičním je jeden z prvních zákonů, který byl přijat po převratu v roce 1989. Takže jen do toho, ať lidé píší petice, když potřebují sdělit nějaké své přesvědčení veřejné moci. Myslím, že je dobře, že takový zákon máme a že lidé toto právo mají.
Ať si každá vláda určí, jakým způsobem chce mít rady koncipovány. Jestli je chce mít jako jednobarevné ghetto, kde jsou příslušníci pouze jedné názorové party a navzájem se poklepávají po ramenou a povzbuzují, a nebo jestli je chce mít jako pluralitní orgán.