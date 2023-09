Cena za Pavlovo váhání: 10 tisíc lidí v předčasné penzi za 4 miliardy ročně

Do předčasného důchodu by kvůli odkladu zákona o penzích o měsíc mohlo jít až 10 tisíc lidí. Příští rok by to mohlo stát vyjít až na 4 miliardy korun, řekl Marian Jurečka.