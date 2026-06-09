Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cichanouská opět navštíví Prahu. Sejde se s Pavlem, Vystrčilem i Macinkou

Autor: ,
  17:20
Česko ve středu a ve čtvrtek navštíví vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) i ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé).
Lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská (22. června 2025)

Lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská (22. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj Mnichovské bezpečnostní...
Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj Mnichovské bezpečnostní...
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
13 fotografií

V tiskové zprávě o tom v úterý informovala Kancelář demokratických sil Běloruska v České republice. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec.

Běloruskou opoziční vůdkyni vedle Pavla, Vystrčila a Macinky přijme i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Ve středu má Cichanouská vystoupit v Senátu na výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přizvána byla na bod věnovaný bělorusko-ukrajinským vztahům po svých prvních rozhovorech s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Naše škrty se nedotknou běloruské opozice, ujišťoval Macinka Cichanouskou

Vedle politických schůzek se Cichanouská setká i se zástupci běloruské komunity. V Knihovně Václava Havla pak bude diskutovat s veřejností o situaci v Bělorusku i bělorusko-ukrajinských vztazích. Navštíví také výstavu v Galerii Rudolfinum a Mezinárodní bienále současného umění Ve věci umění 2026 v Národní galerii Praha, kde jsou zastoupena díla běloruských umělců a umělkyň.

Cichanouská se na svých cestách dlouhodobě snaží přesvědčovat zahraniční politiky, aby podporovali prodemokratické hnutí v Bělorusku. Do exilu se uchýlila po běloruských prezidentských volbách v roce 2020, kdy úřady vyhlásily vítězem dlouholetého autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Opozice volby označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála právě Cichanouská. Západ oficiální výsledky odmítl uznat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Lidé ruší prázdninové pobyty u Lipna, reagují na zprávy o kvalitě vody v přehradě

Pohled na kemp Modřín s Lipnem nad Vltavou v pozadí. (8. června 2026)

Letní sezona se blíží, ale ubytovatelé kolem Lipenské přehrady pozorují, že desítky lidí ruší své pobyty. Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup to spojuje s informacemi na...

9. června 2026  17:36

U Moskvy explodovala nálož v autě, obětí může být ruský generál

Ve městě Balašicha u Moskvy explodoval osobní automobil, v němž údajně zahynul...

Ve městě Balašicha na východ od Moskvy v úterý ráno explodoval osobní automobil a jeho řidič zahynul. Informují o tom ruská média. Dohledu nad vyšetřováním případu se ujala prokuratura Moskevské...

9. června 2026  17:26

Cichanouská opět navštíví Prahu. Sejde se s Pavlem, Vystrčilem i Macinkou

Lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská (22. června 2025)

Česko ve středu a ve čtvrtek navštíví vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) i ministrem...

9. června 2026  17:20

Ruský tribunál vyšetřuje ukrajinské „zločiny“. Nalákali do něj i Američany

Premium
Ruský voják slouží na frontě v ukrajinské Luhanské oblasti. (28. května 2026)

Zatímco mezinárodní společenství připravuje tribunál, který má v Haagu soudit strůjce ruské agrese proti Ukrajině, Moskva už několik let provozuje vlastní alternativu. Instituce, která vyšetřuje...

9. června 2026  17:19

Obáváme se škrtů a změn, víc nás informujte. Odbory KRNAP napsaly ministru Červenému

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Odboráři ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvali v otevřeném dopise ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) k větší transparentnosti při výběru nového ředitele. Žádají...

9. června 2026  17:12

Explosia se zatím neprodává. Vláda podle Havlíčka vyhodnocuje obdržené nabídky

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, je nyní ekonomicky nejsilnější ve své historii, řekl v úterý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) členům...

9. června 2026  17:09

Řeší se zmírnění zákona o střetu zájmů u členů vlády. Navrhují ho Vondráček či Turek

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek při příchodu...

Zákaz poskytování zakázek, dotací a pobídek společnostem členů vlády možná čeká zmírnění. Firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva,...

9. června 2026  16:07,  aktualizováno  16:55

Ministr Šebestyán jednal s prezidentem. Pavel se zajímal o vyplácení zemědělských dotací

Prezident Petr Pavel přijal ministra zemědělství za SPD Martina Šebestyána. (9....

Komunikace mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova EU ohledně vyplácení dotací firmám z Agrofertu je podle ministra zemědělství Martina...

9. června 2026  16:47

Bez bot a kyslíku po dně. Šedesátník trhl rekord v chůzi pod vodou na jeden nádech

Polák vytvořil světový rekord. Pod vodou ušel 120 metrů na jeden nádech

Říká se, že věk je jenom číslo. To potvrzuje i šedesátiletý freediver Stanislaw Odbiezalek, který na jaře překonal svůj současný světový rekord v chůzi pod vodou.

9. června 2026  16:33

Investoři opouštějí bitcoin. Přednost dostávají firmy spojené s umělou inteligencí

ilustrační snímek

Ještě na podzim loňského roku lámal bitcoin jeden rekord za druhým. O osm měsíců později je ale situace jiná. Nejznámější kryptoměna světa se nyní obchoduje kolem 60 tisíc dolarů, tedy zhruba za...

9. června 2026  16:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tramvaje v další části Brna pojedou stovky metrů pod zemí, dělníci prorazili tunel

Dopravní podnik v Brně pracuje na stavbě tramvajové trati na sídliště Kamechy....

Významný milník má za sebou stavba nového úseku tramvajové trati v Brně. Stavbaři v úterý prorazili poslední kus 320 metrů dlouhého tunelu, kterým začnou už příští rok jezdit soupravy s cestujícími....

9. června 2026  16:16

Za střelbu na zákazníka hrozí taxikáři až desetileté vězení

Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi...

Policisté vyšetřují nedělní střelbu v Poleradech u Prahy jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až deset let vězení, informovala v tiskové zprávě...

9. června 2026  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.