Začala výzva Do práce na kole. Počítá se cesta bez motoru, říká mluvčí AutoMat

V pondělí začala zářijová výzva Do práce na kole. Můžete popsat, o co vlastně jde?

Letos se jedná o pátý ročník zářijové varianty výzvy. Tradiční květnovou výzvu děláme již jedenáct let. Ta vždy trvá celý měsíc a soutěží se především v týmech. Zářijová výzva později přibyla proto, že účastníkům už nestačilo hecovat se jen jeden měsíc v roce a chtěli přidat další. Následně jsme vytvořili ještě i lednovou výzvu, která už je opravdu pro drsňáky a fajnšmekry.

Tato zářijová spočívá v tom, že po dobu čtrnácti dní se účastníci a účastnice mají dopravovat do práce bezmotorově. Může to být na kole, pěšky, poklusem, na skateboardu. Je možné cestu třeba i kombinovat s MHD. Ale počítá se vždy cesta na vlastní pohon. Cílem není nasbírat co nejvíc kilometrů, i když samozřejmě hodně účastníků v tom mezi sebou soutěží, ale jde o pravidelnost a vytrvalost. Opravdu se každý den hecnout a aspoň ty dvě bezmotorové cesty vykonat.

Cesty si potom účastníci či účastnice zapisují buď na webu nebo pomocí aplikace. Tu teď spouštíme nově, má výhodu, že v ní jsou dobře vidět i výsledky ostatních. No a potom se už jen čeká na vyhodnocení.

Může se zúčastnit i jednotlivec nebo to je na týmy?

Zářijová výzva je taková zjednodušená a je pro jednotlivce, květnová je pro týmy. Mnohdy to lidé dělají uvnitř pracovních kolektivů, ale hlásit se spolu mohou třeba i kamarádi. Kromě toho je rozdíl i v tom, že zářijová výzva je zdarma, skutečně jde jen o jakési virtuální hecování.

Důležitý je v září i ten termín - akce se protíná s Evropským týdnem mobility. Ten směřuje k podpoře udržitelné dopravy, k tomu, aby lidé přemýšleli nad veřejným prostorem a tím, co s ním doprava dělá. Aby se snažili trochu změnit své dopravní návyky a ne třeba každý den, ale alespoň dvakrát týdně zkusili vyměnit auto za ekologičtější dopravní prostředek. Když jsou lidé namotivovaní třeba těch čtrnáct dní, docela často u toho alespoň částečně zůstanou.

Můžete odhadem říct, kolik lidí se zapojilo v květnu v první výzvě?

Hlavní květnová výzva měla přes 22 tisíc účastníků z celé republiky. Teď do té zářijové je zapojeno zatím asi dva a půl tisíce lidí, ale registrace pokračuje až do středy 15. září, takže je ještě možnost se zapojit. Obecně jsou to tisíce lidí z celé republiky, každým rokem to roste zhruba o dvacet procent.

Především také roste počet zapojených firem. Zaznamenali jsme i takové, které do soutěže vyslaly třeba 300 zaměstnanců. Vyhlašujeme Cyklozaměstnavatele roku, snažíme se firmy motivovat, aby vytvořily zázemí pro lidi, kteří se chtějí takto dopravovat do práce. Aby měli kam uschovat kola, kde se třeba převléct. Poslední dobou se nám dokonce stává, že se nás lidé ptají, nakolik tohle podporuje firma, do které zvažují nastoupit.

Zlepšují se podmínky pro lidi, kteří se chtějí ekologicky dopravovat do práce?

V Praze se za posledních jedenáct let situace zlepšila. Přibývá opatření, různých cyklopruhů... Ale pořád tam jsou hrozné rezervy. Věřím, že během covidu začalo v Praze, ale i v dalších městech, jezdit mnohem více lidí na kolech.

Úředníci to budou muset vzít v potaz. Není to tak úzká skupina lidí. I řidiči a řidičky si na to začínají víc zvykat. Tím, že účastníci nahrávají své trasy do našeho systému, pracujeme s nimi a se zapojenými městy pak řešíme, jak by se dala infrastruktura zlepšit. Je to běh na dlouhou trať, ale pomalu se daří dělat změny.

