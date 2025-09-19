Do porodnice ne. Doma je klid, bezpečí, žádné zbytečné zásahy, líčí ženy

Ivana Lesková
  15:29
V Česku se každoročně plánovaně narodí doma až tisíc dětí. Přesné číslo však nikdo nezná, protože tyto porody stojí mimo zdravotní systém. Většina žen platí porodní asistentce kolem 30 tisíc korun, některé ale rodí jen s partnerem. Zatímco odpůrci domácích porodů posílají ženy do porodnic s tím, že děti mají právo na bezpečí a nejlepší péči, „domrodičky“ namítají, že právě doma se ony i jejich děti často cítí v bezpečí víc než v nemocnici.
Veronika Jílovcová chtěla svá dvojčata před dvěma lety přivést na svět v...

Veronika Jílovcová chtěla svá dvojčata před dvěma lety přivést na svět v porodnici jako jejich starší sestru. Necitlivý přístup lékaře a další okolnosti ji přiměly rozhodnutí změnit – rodila plánovaně doma, ale měla u toho tři porodní asistentky. Dnes je mámou tří zdravých dětí. | foto: Archiv rodiny

Kristýna Strolená z Královehradeckého přivedla na svět tři ze svých čtyř dětí...
Po špatných zkušenostech z prvního porodu v nemocnici před devíti lety se...
Kristýna Strolená z Lična v Královehradeckém kraji porodila doma tři ze svých...
Veronika Jílovcová chtěla svá dvojčata před dvěma lety přivést na svět v...
11 fotografií

O tom je po vlastní negativní zkušenosti přesvědčená také čtyřiatřicetiletá Kristýna Strolená z Lična v Královéhradeckém kraji. Doma porodila tři ze svých čtyř zdravých dětí ve věku od jednoho do devíti let. V porodnici byla pouze s nejstarším synem – a nevzpomíná na to dobře. Přístup zdravotníků ji šokoval.

„Hádali jsme se na porodním sále. Například kvůli pupečníku. Manžel na něm držel ruku, aby ho nemohli přestřihnout dříve, než dotepe. Zdravotníci tvrdili, že dítě vykrvácí do placenty, což je absurdní lež. Dnes už i v porodnicích většinou nechávají pupečník dotepat, aby do dítěte nateklo co nejvíce krve s živinami z placenty,“ vzpomíná žena.

Podobné spory zažívala i kvůli preventivním zásahům, které zdravotníci podle ní i některých odborníků používají rutinně, jen proto, že jsou tak zvyklí. „Odmítla jsem preventivní nástřih hráze, ale zdravotníkům se to nelíbilo. Nakonec se to zvrhlo v to, že manžel jim to vysvětloval, já držela nohy u sebe, abych jim v tom zabránila, a zdravotní sestra přitom křičela na doktora, ať nástřih udělá,“ popisuje Kristýna Strolená.

Nástřihu se nakonec vyhnula, ale s manželem už nedokázali zabránit tomu, aby zdravotníci přes jejich protesty odnesli dítě na delší dobu pryč a vrátili ho zabalené jako vánočku.

„Tehdy bohužel zdravotníci ještě neřešili, jak důležitý je pro matku i dítě časný bonding – kontakt kůže na kůži. Přes jejich odpor jsem syna rozbalila a přiložila na svou hruď. Jenže pak mu sestra násilím cpala moje prso do pusy, což je špatně. Dítě se nemůže správně přisát a na bradavce vznikají mikrotrhlinky, které později krvácely,“ vypráví čtyřnásobná máma.

Buď porodnice, nebo nic. Ženy, které rodí doma, nechává stát bez podpory

Nepříjemné zkušenosti z porodnice přivedly Kristýnu Strolenou k tomu, že se stala laktační poradkyní a dulou. Zpočátku doprovázela ženy i do porodnic, dnes už jen k domácím porodům – nechce totiž zažívat další spory se zdravotníky.

„Situace v porodnicích se hodně zlepšila a věřím, že se bude zlepšovat dál. Ale stále se tam setkáváme s rutinními zásahy, často bez souhlasu ženy, nebo s tlakem, když odmítá. A místo podpory při kojení se někdy matky dočkají uštěpačných poznámek či vyloženě škodlivých rad. Každá pátá žena si z porodnice odnáší psychické trauma, což potvrzují i lékaři,“ vysvětluje Strolená, která dnes pracuje také jako terapeutka a pomáhá ženám s poporodními traumaty.

Podle ní jsou ženy v období porodu vlivem hormonů velmi křehké a citlivé, často žijí ve strachu o sebe i dítě. Nevhodné komentáře zdravotníků je proto stresují mnohem více, než se na první pohled zdá.

Lékař ji vyděsil, dvojčata rodila doma

Podobnou zkušenost má i Veronika Jílovcová z Chomutovska. Před dvěma lety čekala dvojčata a původně plánovala porod v nemocnici. Po rozhovoru s lékařem však změnila názor.

„Ženy, které rodí doma, nechtějí ohrozit sebe ani děti. Naopak. Potřebují klid a pocit bezpečí, aby porod proběhl dobře pro matku i dítě,“ říká třicetiletá žena.

Při prvním porodu před pěti lety necítila v porodnici podporu, zdravotníci spěchali, urychlovali porody a bez ptaní jí píchli oxytocin. Proto by tehdy ráda využila porodní dům – zařízení, kde ženy rodí pouze s porodními asistentkami. Taková možnost ale v Česku neexistuje, a proto při druhém těhotenství opět počítala s nemocnicí.

Porod má být pozitivní, jeho nepřítelem je strach, říká zkušená asistentka

„Když jsme však s lékařem probírali průběh porodu, šokoval mě tím, že smetl má přání ze stolu. Doslova řekl, že čím dříve budou děti venku, tím dříve bude jisté, že je dokázali vyndat živé. Takový přístup mě přiměl změnit plány,“ vzpomíná Veronika Jílovcová.

Nakonec si našla respektující lékařku v jiné porodnici. Měla k ní důvěru, ale nebylo jisté, zda bude u porodu skutečně přítomná. Proto se rozhodla pro domácí porod. Nic neponechala náhodě – znala svůj i dětský zdravotní stav, patřila mezi nízkorizikové rodičky, a navíc si zaplatila tři porodní asistentky.

„Partner mi byl oporou, rodičům jsme to řekli až po porodu, aby neměli strach. A nelitujeme. Od začátku jsme byli v pohodě, bez stresu. Partner komunikoval s asistentkami, já se mohla soustředit jen na sebe. Děti se narodily zdravé a v termínu. V porodnici by mě ke konci už honili na časté kontroly a tlačili k vyvolávání porodu. Asi by mě nenechali děti donosit, ale já o to velmi stála,“ vysvětluje.

Čtyři děti v tichu a přítmí

Porodnici od začátku odmítala i Kateřina Buřičová z Českolipska. Ve třiatřiceti letech má čtyři zdravé děti ve věku od šesti měsíců do 13 let, všechny přivedla na svět doma.

Těhotenství není nemoc, u běžného porodu nemá lékař co dělat, říká šéf porodnice

„Žijeme v přírodě, zatím v obytné maringotce s přístavbou, budujeme větší stavení. Jsme téměř soběstační, jíme to, co si vypěstujeme, máme elektřinu ze solárních panelů. Nemocnicím se vyhýbám. Pro mě jsou strašák. Čím více lékaři do přirozeného porodu zasahují, tím více vzniká zbytečných komplikací,“ vysvětluje. Setkala se podle svých slov s lékaři, kteří děsí a vyhrožují a čím více do přirozeného porodu zasahují, tím více vzniká zbytečných komplikací.

Žádné z jejích těhotenství nebylo rizikové, proto se rozhodla rodit doma. „Měla jsem dost informací a postupně i zkušeností. Hodně záleží na tom, jak si to nastavíte v hlavě. Já naprosto důvěřovala sobě i dětem, že to zvládneme. A pokaždé jsme to zvládli – stejně jako řada našich přátel,“ líčí.

Porody bez analgetik pro ni nebyly snadné ani bezbolestné, ale všechny děti se narodily zdravé. Ani čtvrtý, vážící 4,25 kilogramu, nevyžadoval zásah lékařů. „Trochu mě natrhl, ale ránu jsem si ošetřila bylinkovou tinkturou a brzy se zahojila. Natržení se hojí lépe než preventivní nástřih hráze, který se v nemocnicích stále dělá,“ vysvětluje.

Do nemocnic přichází novinka. Porodní gauče vychvalují maminky i lékaři

Nemocnici odmítala také kvůli prostředí – světlu a množství lidí na sále. „Jako chovatelka zvířat jsem si všimla, že samice se při porodu ukrývají do tichých tmavých koutů. Stejně to mám i já. Potřebuji klid a přítmí, abych se mohla soustředit na sebe a dítě,“ popisuje.

Nejvíce oceňuje, že doma nikdo nespěchal. Pupečník nechali dotepat, děti byly stále s ní, i během odchodu placenty. „Jsem vděčná ambulantnímu gynekologovi Richardu Vankovi, který nás podpořil a zajímal se o nás i mimo ordinaci,“ dodává.

Gynekologa její slova potěšila. „Kateřina je výjimečná žena, na porody má talent. A její manžel už je zkušený ‚porodník‘,“ říká s nadsázkou Richard Vanko. „Nejsou to žádní hazardéři. Ale ne každý může rodit doma, navíc bez zdravotníka,“ upozorňuje.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Po kritice ho neuspí

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43,  aktualizováno  16:14

VIDEO: Ukončil jsem válku Áberbájdžánu s Albánií, řekl Trump. Starmer jen zíral

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ve Velké Británii prohlásil, že urovnal konflikt mezi „Áberbájdžánem“ a Albánií. Řekl to na tiskové konferenci s premiérem Keirem Starmerem. Výraz britského...

19. září 2025  16:08

Hlinka byl podle Masaryka hlupák, všímají si Slováci. Otevření obálky u nich rezonuje

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se v dopise, jehož obsah se Češi v pátek dozvěděli v přímém přenosu z Lán, krátce dotkl i Slováků. Vzpomněl totiž kněze Andreje Hlinku,...

19. září 2025  11:51,  aktualizováno  16:07

Věže katedrály Notre-Dame jsou turistům už přístupné. Kolik si připravit na vstup

Prezident Emmanuel Macron v pátek v Paříži slavnostně otevřel po požáru restaurované věže katedrály Notre-Dame. Při ceremoniálu sám na věž francouzské dominanty vystoupal a srdečně poděkoval všem,...

19. září 2025  16:07

Hřib je odpovědný za pobírání odměn z městské firmy, tvrdí právní analýza

Radnice Prahy 10 se bude zabývat případem náměstka primátora a předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, který pobíral odměny za členství v představenstvu městské firmy Pražská energetika Holding (PRE Holding)....

19. září 2025  15:50

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak,...

19. září 2025  13:19,  aktualizováno  15:43

UniCredit dostal pokutu od ČNB. Banka špatně účtovala platby kartou v cizí měně

UniCredit Bank musí zaplatit pokutu ve výši šesti milionů korun, kterou jí uložila Česká národní banka (ČNB). Zdůvodnila ji chybami při účtování karetních transakcí. UniCredit totiž používala pro...

19. září 2025  15:36

Spravíme vám zuby a vyženeme Ukrajince, skandoval Okamura v Příbrami

Je to téměř dokonalé déjá vu. Před úterním mítinkem Tomia Okamury jsou v Příbrami kulisy takřka stejné jako v září 2021 v Plzni. A jsou stejné jako na všech jeho ostatních předvolebních akcích před...

19. září 2025  15:35

Cenný objev. V trase budoucí D11 našli hromadný hrob vojáků z bitvy roku 1745

Na posledním úseku budoucí dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova začal archeologický průzkum. Odborníci už objevili stovky nálezů ze dvou bitev v 18. a 19. století. Raritou je podle nich hrob s těly...

19. září 2025  15:29

Do porodnice ne. Doma je klid, bezpečí, žádné zbytečné zásahy, líčí ženy

V Česku se každoročně plánovaně narodí doma až tisíc dětí. Přesné číslo však nikdo nezná, protože tyto porody stojí mimo zdravotní systém. Většina žen platí porodní asistentce kolem 30 tisíc korun,...

19. září 2025  15:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V libereckém KFC nachystali pro zákazníky prošlé kuřecí, odhalila inspekce

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

19. září 2025  15:11

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí, údajně i primátora

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  15:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.