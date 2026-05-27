Návrhy na kandidáty předkládá Sněmovně přímo prezident NKÚ Miloslav Kala. Jak Suchánek, tak i Kott potřebovali ke zvolení minimálně 85 hlasů. Suchánek jich získal 102, Kott dokonce 131. Funkční období člena kolegia začíná složením slibu do rukou předsedy Sněmovny. Končí dosažením věku 65 let.
Kott je od roku 2013 poslancem. Ve Sněmovně působil v zemědělském a kontrolním výboru. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity. Je mimo jiné držitelem oprávnění k auditu ISO 9001. „Jeho profesní zkušenosti a nyní i dlouholetá praxe zejména v kontrolním výboru jsou velmi dobrými vstupními předpoklady k tomu, aby byl přínosným členem kolegia NKÚ,“ uvedl již dříve k nominaci Kala.
|
Nemocnice za covidové miliardy nakupovaly i nepotřebné přístroje, zjistil NKÚ
Suchánek byl ústavním soudcem v letech 2013 až 2023. Nyní vedle advokátní praxe vyučuje například na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Suchánek byl za deset let u Ústavního soudu soudcem zpravodajem ve 33 plenárních řízeních, která se týkala zákonů a jiných právních předpisů. Jako zpravodaj figuroval také v 2 890 senátních řízeních o stížnostech lidí či právnických osob.
Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislou institucí zřízenou z ústavy. Kontroluje nakládání s majetkem a penězi státu. Sněmovna projednává návrh, aby mohl kontrolovat i hospodaření České televize a Českého rozhlasu.