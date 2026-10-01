Nový ředitel by měl podle Metnara také zajistit pokračování rekonstrukce sídla služby v pražských Kobylisích a s tím spojené efektivní nakládání s penězi.
Toman zahájil kariéru jako učitel, v roce 1991 nastoupil do Bezpečnostní informační služby (BIS), kde působil do roku 1999 jako ředitel teritoriálního odboru. Poté přešel do ÚZSI, kde byl náměstkem ředitele pro bezpečnost a logistiku. V letech 2003 až 2008 pracoval jako první tajemník zastupitelského úřadu ve Washingtonu, poté do roku 2014 působil jako první náměstek ředitele ÚZSI a jeho statutární zástupce.
Od roku 2015 byl velvyslancem v Afghánistánu, po dvou letech v Kábulu přešel na post velvyslance v Severní Makedonii, kde působil do roku 2022. V letech 2022 a 2023 byl ředitelem vnitřní sekce Diplomatického servisu, což je příspěvková organizace ministerstva zahraničí, od ledna 2024 se stal velvyslancem v Bulharsku. Jako o kandidátovi na šéfa ÚZSI se o něm spekulovalo už v roce 2014 po konci Ivo Schwarze, ale také před čtyřmi lety.
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Toman, který míří do čela civilní rozvědky, nemá dostatečnou bezpečnostní prověrku
Dlouholetý zpravodajec a bývalý náměstek pro operativní činnost Posolda vedl civilní rozvědku od října 2022, kdy ho jmenoval tehdejší ministr Vít Rakušan (STAN). Bývalý ministr mu za jeho činnost poděkoval. „Celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země, a to v nejrůznějších pozicích. Byl klidnou silou a domnívám se, že tu službu po nejrůznějších turbulencích v posledním desetiletí dokázal stabilizovat,“ řekl ČTK Rakušan.
ÚZSI pod Posoldovým vedením podle Rakušana dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, a dokázala odhadnout svou sílu. „A měla velikou důvěru spojeneckých služeb. Sdílení informací s touto službou ze strany těch nejsilnějších spojeneckých služeb na světě bylo obsáhlé. A to není samo sebou. Ne každá služba v našem geografickém prostoru takovou důvěru má,“ dodal.
Nový ředitel podle něj bude potřebovat dobré manažerské schopnosti, protože úřad je složitý a velký. „Doba je nejednoduchá a já doufám, že bude umět pojmenovávat rizika, která tady jsou, bez ohledu na to, kdyby mu třeba politická vůle o některých věcech zakazovala hovořit,“ řekl.
ÚZSI je jednou ze tří českých zpravodajských služeb vedle kontrarozvědky BIS a Vojenského zpravodajství (VZ). Úkolem ÚZSI je zabezpečovat informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničněpolitických a ekonomických zájmů ČR.
Ředitele ÚZSI jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je odpovědný ministrovi, rozpočet úřadu je součástí rozpočtu ministerstva vnitra.