Nad Španělskem se podle meteorologů začne v příštích dnech vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tam mají být srovnatelné s nedávnou vlnou veder, která zasáhla západní Evropu. Od neděle se navíc může horký vzduch začít postupně šířit dál na sever a východ.
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Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že se výraznější vedra rozšíří do střední Evropy přibližně od poloviny příštího týdne. Na západě Německa, zejména v oblasti Porýní, by se teploty mohly začít výrazně zvyšovat už začátkem týdne. Pokud se současné předpovědi potvrdí, není vyloučeno, že teploty opět vystoupají na 35 až 40 °C, varuje německý portál Focus.
Horko by se mělo tentokrát šířit pomaleji než na konci června, kdy přepsalo tabulky rekordních teplot ve většině zemí EU. Podle meteorologů to dává lidem i úřadům více času na přípravu. Zkušenosti z poslední vlny veder navíc ukázaly, jaké problémy mohou extrémní teploty způsobit – od zdravotních komplikací až po omezení dopravy či zvýšené riziko požárů.
Jaké bude počasí v Česku?
Nástup horkého počasí v druhé půli příštího týdne předpovídá i Český hydrometeorologický ústav. Zatímco o prodlouženém víkendu počasí ovlivní slabá studená fronta a velká oblačnost, od čtvrtka se podle výhledu začne oteplovat a do neděle teploty vystoupají na 30 stupňů.
„V noci na dnešek přes naše území přecházela slabá studená fronta. Přes den bude slunečno, v odpoledních hodinách čekáme přechodně kupovitou oblačnost a k večeru se začnou mraky rozpouštět,“ uvádějí meteorologové na svém facebookovém účtu.
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Teploty budou většinou stoupat na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 27 °C. Kvůli suchu a větru je v části Moravy zvýšené riziko vzniku požárů. Výstraha, kterou v pátek dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí na pátek a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 kilometrů za hodinu.
Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jižní polovinu Olomouckého kraje a západ Zlínského kraje. V těchto částech Česka budou v pátek a v sobotu zřejmě nejvyšší teploty v zemi. Zatímco v Čechách se mohou už během soboty objevit deště, ve zbytku země očekávají meteorologové déšť a výjimečně i bouřky až od neděle.
V sobotu bude skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přeháňky. Teploty přes den dosáhnou 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28, na horách v tisíci metrech kolem 15 °C.
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V neděli meteorologové čekají proměnlivou oblačnost, od severozápadu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na horách budou srážky četnější. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. V noci se ochladí na 16 až 11 stupňů, přes den teploměry ukážou 20 až 25, na jihu Moravy až 27 °C.
V pondělí, kdy je státní svátek, bude v Česku nadále velká oblačnost a na většině území vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům, nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 24, na jihu Moravy až 26 °C.
V úterý má být podle meteorologů zataženo až oblačno, od severu během dne na většině území déšť nebo přeháňky. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni, nejvyšší denní teploty vyšplhají na severu Čech k 19 stupňům, jinak k 21 až 26, na jihu Moravy až 29 °C.
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I na středu slibuje předpověď oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou kromě severovýchodu území ustávat srážky a ubyde oblačnosti. Teploty přes den dosáhnou 17 až 22, na jihu Moravy až 24 °C.
Ve druhé polovině týdne přijde do Česka oteplení. Od čtvrtka do soboty má být polojasno až jasno. Zejména na severu a severovýchodě bude až oblačno a zpočátku se místy, postupně už jen ojediněle vyskytnou přeháňky nebo déšť.
Teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů, ke konci týdne se budou pohybovat mezi 25 až 30 °C.