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Ke konci prověřovali, že naděje už vyhasla. Čeští záchranáři se vrátili z Venezuely

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  8:12
Do Česka se dnes ráno vrátil USAR tým, který pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu A319 bylo 57 záchranářů a osm služebních psů. Další část záchranářů dnes přiletí s většinou materiálu později.

V minulých dnech členové týmu zkoumali například zřícenou nemocnici, kde se pohřešovaly desítky lidí, nebo jeden z hotelů. Cílem bylo získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí přeživší, přibližný odhad počtu obětí, anebo i důležité potvrzení, že je zřícená budova prázdná. Díky jejich kontrole a instrukcím mohou pak v odklízení následků bezpečně pokračovat místní.

Český USAR tým ve Venezuele, kterou zasáhla silná zemětřesení.
Český USAR tým při pracích ve Venezuele, kterou postihla zemětřesení.
USAR tým při návratu z Venezuely do Česka (5. července 2026)
USAR tým při návratu z Venezuely do Česka (5. července 2026)
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„Záchranáři včera (ve čtvrtek) pracovali ještě na několika stanovištích, kde místní obyvatelé stále věřili v naději na záchranu živých osob. Bohužel se nakonec ani v jednom z případů tato naděje nepotvrdila,“ uvedla v pátek mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová.

Náročné podmínky a teploty kolem 30 stupňů podle mluvčí způsobily krátkou zdravotní indispozici jednoho člena týmu. „Druhý bohužel nešťastně sklouznul ze sutiny a odnesl si dvě řezná poranění, která ale nejsou naštěstí nijak závažná,“ doplnila. Zraněný se vrací domů spolu s týmem.

Český záchranář líčí zásah ve Venezuele: Náročná práce, řada míst je jako sendvič

V záchranném týmu bylo zhruba 70 lidí, zejména hasiči a kynologové. Mezi osmi služebními psy jsou tři feny velkého knírače, německý ovčák, německý krátkosrstý ohař, fena belgického ovčáka, fena border kolie a zlatý working kokr.

Dvě silná zemětřesení způsobila v polovině minulého týdne rozsáhlé škody ve venezuelském státě La Guaira a zasaženo bylo i hlavní město země Caracas. Podle sobotních informací je potvrzených úmrtí téměř tři tisíce, dalších více než 16 tisíc bylo zraněno a několik desítek tisíc se pohřešuje.

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