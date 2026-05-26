„Iniciativa stále funguje, ale novou obtíží je, že do ní finančně přispívá jen zhruba devět zemí,“ citoval deník českého prezidenta. Vloni iniciativa, která podle Pavla zajistila zhruba polovinu velkorážní munice dodané Ukrajině ze zahraničí, mohla počítat s podporou 18 zemí.
Česká vládní koalice, která nastoupila k moci v prosinci, původně uvažovala o tom, že iniciativu zcela zruší. Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec souhlasila s pokračováním iniciativy s tím, že Česká republika nebude finančně přispívat na nákupy munice, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu.
Český prezident, podle kterého se bude o iniciativě jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře, odmítl upřesnit, jaké země přestaly do iniciativy přispívat. Podle vojenského zdroje FT iniciativu nadále podporuje Německo, které patřilo mezi nejštědřejší dárce, a některé severské země. Podle zdroje některým státům připadá „divné přispívat do něčeho, co nemá skutečnou podporu vládních politiků ve zřizovatelské zemi“.
Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palební přesile ruské armády. Podle dubnového prohlášení českého ministra obrany Jaromíra Zůny iniciativa dostává finance pouze od zahraničních dárců.