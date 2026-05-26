Do české muniční iniciativy přispívá polovina zemí oproti loňsku, sdělil Pavel

  15:17aktualizováno  15:29
Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu, z loňských 18 na současných devět. Napsal to v úterý deník Financial Times s odvolání na prohlášení českého prezidenta Petra Pavla.
Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu Danubiana v Bratislavě. (12. května 2026) | foto: Reuters

Petr Pavel se v Rumunsku zúčastnil summitu B9. Vedle lídrů členských států byli...
Prezident Petr Pavel, jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini a rakouský...
Prezident Petr Pavel, jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini a rakouský...
Prezident Petr Pavel, jeho slovenský protějšek Peter Pellegrini a rakouský...
21 fotografií

„Iniciativa stále funguje, ale novou obtíží je, že do ní finančně přispívá jen zhruba devět zemí,“ citoval deník českého prezidenta. Vloni iniciativa, která podle Pavla zajistila zhruba polovinu velkorážní munice dodané Ukrajině ze zahraničí, mohla počítat s podporou 18 zemí.

Česká vládní koalice, která nastoupila k moci v prosinci, původně uvažovala o tom, že iniciativu zcela zruší. Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec souhlasila s pokračováním iniciativy s tím, že Česká republika nebude finančně přispívat na nákupy munice, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu.

Vím, že nás Česko neopustí. Ukrajinský velvyslanec o zbrojní pomoci i uprchlících

Český prezident, podle kterého se bude o iniciativě jednat i na červencovém summitu NATO v Ankaře, odmítl upřesnit, jaké země přestaly do iniciativy přispívat. Podle vojenského zdroje FT iniciativu nadále podporuje Německo, které patřilo mezi nejštědřejší dárce, a některé severské země. Podle zdroje některým státům připadá „divné přispívat do něčeho, co nemá skutečnou podporu vládních politiků ve zřizovatelské zemi“.

Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustila Česká republika v roce 2024. Iniciativa měla pomoci Ukrajině čelit palební přesile ruské armády. Podle dubnového prohlášení českého ministra obrany Jaromíra Zůny iniciativa dostává finance pouze od zahraničních dárců.

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce"

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Česko propustilo ruského duchovního, ten poděkoval Moskvě za podporu

Emeritního metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona zadrželi policisté v...

České úřady propustily metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona, aniž by proti němu vznesly obvinění, uvedl jeho účet na Telegramu. Metropolita poděkoval za podporu ruské diplomacii. Rusko si v...

26. května 2026  14:54,  aktualizováno  15:22

Exposlanec Feri opouští teplické vězení. U brány je živo, vyhlížejí ho reportéři

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Exposlanec Dominik Feri dnes opustí brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za dvě...

26. května 2026  15:18

Šéf Moravského zemského hnutí končí, kvůli polití Benešovy sochy červenou barvou

Pavel Trčala (vpravo) se před dvěma roky podílel i na přelepení nelegálních...

Pavel Trčala odchází z funkce předsedy Moravského zemského hnutí, postu se vzdal i předseda revizní komise Zdeněk Albrecht. Reagují tak na to, že členové hnutí minulý týden nabarvili ruce sochy...

26. května 2026  15:17

V Brně otevřeli nové centrum prevence rakoviny, posílí včasný záchyt nádorů

Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence...

Masarykův onkologický ústav v Brně rozšířil nabízenou péči o nové Centrum onkologické prevence. Zařízení vybavené moderními technologiemi včetně umělé inteligence má posílit screening, včasný záchyt...

26. května 2026  11:08,  aktualizováno  15:09

Vyzýval k vystřílení politiků a novinářů. Soud muži zpřísnil podmíněný trest

Ilustrační snímek

Za výzvy k vystřílení politiků a novinářů v úterý odvolací soud obžalovanému Marku Čejdíkovi o rok zpřísnil původní podmíněný trest. Pokud se muž pod dohledem probačního úředníka neosvědčí ve...

26. května 2026  15:06

Na tři roky zastavme imigraci, žádá ministr. Francie už dosáhla svých kapacit

Premium
Muslimské ženy v Marseille (17. března 2026)

Vyhlašme tříleté moratorium na legální imigraci, žádá francouzský ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Francie podle něj dosáhla svých „integračních a asimilačních kapacit“. Nabádá k efektivnějšímu...

26. května 2026

Jste posedlý hrabáním evropských peněz do vlastních kapes, pustil se Hřib do Babiše

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Politici opozičních stran požadují, aby premiér Andrej Babiš zveřejnil nastavení svěřenského fondu, do kterého vložil společnost Agrofert, čímž se měl vyhnout střetu zájmů. „Jste posedlý nahrabáváním...

26. května 2026  13:39,  aktualizováno  14:55

Írán sestřelil americký dron. Za porušení příměří ponesete důsledky, hrozí

Sledujeme online
Žena v Teheránu prochází kolem protiizraelského muralu. (26. května 2026)

Íránské ministerstvo zahraničí v úterý označilo pondělní americké útoky na jihu Íránu za porušení příměří a uvedlo, že USA budou zodpovědné za důsledky. Také íránské revoluční gardy oznámily, že si...

26. května 2026  14:54

Kazachstán chce propojit EU s Čínou. Rozšiřuje železniční síť a infrastrukturu

Pohled na železniční stanici Dostyk na kazachstánsko-čínské hranici, která je...

Kazachstán urychluje rozvoj své železniční infrastruktury. Důvodem je mimo jiné konflikt na Blízkém východě, který zvyšuje zájem o nákladní vlakovou přepravu mezi Čínou a Evropou. O přepravu přes...

26. května 2026  14:45

Pavel už má připravenou kompetenční žalobu kvůli summitu NATO

Prezident Petr Pavel na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026)

Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Doufá ale, že ji...

26. května 2026  14:15,  aktualizováno  14:41

Za útok na pacienta v psychiatrické léčebně dostal odsouzený vrah další trest

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Po 14 letech ve vězení za ubodání seniora v Chebu je osmatřicetiletý Viktor Č. v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde se má na uzavřeném oddělení zbavit závislosti na drogách. Jenže i tam dělá...

26. května 2026  14:38

