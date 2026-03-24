Do Česka se žene prudké ochlazení. Sníh bude i v nížinách, ukazuje mapa

Úterý je velmi pravděpodobně poslední den tohoto týdne, který zalije teplejší jarní počasí. Podle meteorologů bude polojasno až skoro jasno a nejvyšší denní teploty dosáhnou na některých místech až na 17 °C.
Ve středu přijde citelné ochlazení. Zpočátku bude ještě polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 19 stupňů, v severozápadní polovině Čech 9 až 14, na horách v tisíci metrem devíti a v Krušných horách pěti stuňů Celsia. Odpoledne bude oblačno až zataženo a postupně na většině území déšť nebo přeháňky, které budou v Čechách v polohách nad 500 m přecházet do sněhových. Na východ území srážky postoupí až večer.
Ochlazovat se začne ve středu odpoledne. Teploty se propadnou až o deset stupňů. Po středečních 14 až 19 stupních má být podle meteorologů ve čtvrtek 4 až 8 °C.
Největší zima bude v pátek. Průměrné nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 4 °C, na některých místech jen kolem dvou stupňů nad nulou. Ranní teploty budou dokonce jen kolem 1 °C.
„Pocitová teplota však bude ještě nižší, a to díky čerstvému severozápadnímu až severnímu větru,” uvedli meteorologové v předpovědi na tento týden. V noci teploty klesnou pod nulu – na jihozápadě a západě Čech až na -3 °C.
|Den
|Noční (00-07)
|Denní (7-22)
|úterý 24. března
|13 až 17 °C
|středa 25. března
|8 až 3, na Moravě místy kolem 1 °C
|14 až 19 °C
|čtvrtek 26. března
|5 až 1 °C, na západě Čech až -1 °C
|4 až 8 °C
|pátek 27. března
|+3 až -1, v Čechách místy -3 °C
|5 až 9 °C
|sobota 28. března
|0 až -4, na Moravě a ve Slezsku 4 až 0
|9 až 13, na západě Čech 7 °C
|neděle 29. března
|5 až 0, při bezvětří až -3 °C
|6 až 11 °C
Do Česka se vrátí sníh, varuje předpověď
Do Česka se také vrátí sníh. Český hydrometeorologický ústav předpovídá srážky na pátek, o víkendu místy hrozí i tvorba sněhových jazyků, uvedl meteorolog Vojtěch Umlauf.
A kolik sněhu spadne? Ve výškách nad 500 metrů to bude až 10 centimetrů. V Jeseníkách ovšem podle předpovědi přibude až 20 centimetrů nového sněhu.
Na čtvrtek meteorologové předpovídají sněžení nebo sněhové přeháňky jen místy, ale zato už od 300 metrů nad mořem. Postupně se hranice deště a sněhu posune na 600 metrů.
Na východě a jihovýchodě Moravy a Slezska budou srážky trvalejší a místy vydatnější, spadne tam až 15 mm. V Beskydech přibude až 20 centimetrů nového sněhu.
Páteční předpověď slibuje místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky na východě a jihovýchodě, během dne pak pod 500 metrů srážky dešťové. Připadnout mají 4 centimetry nového sněhu.
Jaké bude počasí o víkendu
Sluníčko se objeví až v sobotu, kdy má být polojasno až jasno, během dne v Čechách od severozápadu oblačno až zataženo a později večer na severozápadě ojediněle déšť, nad 700 metrů sněžení.
Po čtvrtečním a pátečním ochlazení se teploty budou k těm příjemným jarním vracet jen pomalu. V sobotu teploměry ukážou 9 až 13 stupňů, na západě Čech kolem 7 °C.
Od neděle do úterý by mělo být oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, od vyšších poloh srážky sněhové. A nejvyšší denní teploty mezi 6 až 11 stupni Celsia.