Úterní den začal svěžím počasím, protože se v noci na mnoha místech vyjasnilo. „Teploty většinou klesly na 15 až 10 stupňů, výjimečně i k 8 °C, a na Šumavě ojediněle i slabě mrzlo – na Březníku byl minus 1,1 stupně Celsia,“ uvedli meteorologové.
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Během dne bude polojasno, přechodně až oblačno, ale k večeru se opět většinou vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí nejčastěji na 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 23 a v tisíci metrech na horách kolem 19 °C.
Ve středu začne v Česku zase letní výheň. Do střední Evropy začne od jihozápadu proudit mimořádně teplý vzduch. „Nejvyšší denní teploty vzduchu se budou pohybovat mezi 29 až 33 stupni, v dalších dnech mezi 32 až 38 °C, ojediněle i více,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.
„Velmi teplý vzduch k nám podle současných předpokladů bude proudit několik dní. Současně dojde ke zvýšení rizika vzniku a šíření požárů,“ dodávají meteorologové.
|Den
|Noční (22-07)
|Denní (07-22)
|úterý 28. července
|25 až 30, na S a SV kolem 23 °C
|středa 29. července
|15 až 11,
v údolích až 9 °C
|29 až 34, na SV území kolem 27 °C
|čtvrtek 30. července
|20 až 16 °C
|34 až 38 °C
|pátek 31. července
|22 až 18 °C
|34 až 39 °C
|sobota 1. srpna
|23 až 19 °C
|27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 36 °C
|neděle 2. – úterý 4. srpna
|21 až 16 °C
|27 až 32, na JV území až 34 °C
Na středu meteorologové vydali první z výstrah před vedrem. Platí pro celou republiku s výjimkou tří krajů – Libereckého, Moravskoslezského a Vysočiny. Na čtvrtek je vydaná výstraha pro Liberecký, Moravskoslezský a Vysočinu. Mimořádně teplé počasí přináší extrémní zátěž jak lidem, tak hospodářství, energetice a infrastruktuře.
Pro část jižní Moravy platí i zvýšená výstraha na požáry, protože je tam největší sucho. Týká se to měst Znojmo, Moravský Krumlov, Ivančice, Pohořelice, Mikulov a Břeclav.
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Pátek bude podle předpovědi pravděpodobně nejteplejší den týdne. Během dne se v Čechách při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky.
V sobotu se k polojasnému počasí přidají místy přeháňky nebo bouřky od západu. Na Moravě a ve Slezsku se přeháňky a bouřky objeví jen ojediněle, zejména večer.
Od neděle do úterý by mělo být podle meteorologů oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V závěru období srážky jen ojediněle. Teploty stále kolem třicítky, mezi 27 až 32 stupni, na jihovýchodě území až 34 °C.