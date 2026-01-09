Meteorologové to uvedli v ranním popisu situace po 6. hodině.
„Sněžení bude postupovat přes výše zmiňované kraje dále k severovýchodu. Vzhledem k intenzitě sněžení lze předpokládat problémy na silnicích. Silnice mohou být nesjízdné, při intenzivním sněžení bude zhoršená dohlednost. Doporučujeme sledovat předpověď počasí a dopravní zpravodajství,“ uvedli na síti X.
Už v ranní výstraze uvedli, že výstraha před silným sněžením platí v pátek od brzkého rána do 8 hodin zejména pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký a části Středočeského kraje. Sněžit může až tři centimetry za hodinu, což může výrazně zkomplikovat dopravu a snížit dohlednost. Meteorologové varují před možností kalamitní situace na silnicích.
Další výstrahy se týkají nové sněhové pokrývky, která může během několika hodin dosáhnout 5 až 13 centimetrů, a to nejen na západě Čech, ale také v Praze, ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji či na Vysočině.
Na východě republiky pak meteorologové upozorňují také na silný mráz, kdy mohou teploty klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Výstraha platí pro Moravu, Slezsko a část východních Čech.
Lidé by měli sledovat aktuální předpověď a dopravní informace, přizpůsobit jízdu stavu vozovek a omezit pobyt venku v mrazivém počasí.
V Karlovarském kraji sníh komplikuje dopravu
V Karlovarském kraji od noci slabě, ale vytrvale sněží. Na silnicích, které jsou po několikadenních mrazech promrzlé, sníh zůstává ležet. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic sníh na silnicích na mnoha místech komplikuje dopravu. Vyskytly se už první nehody. Sněžit má i během dne.
I na páteřní dálnici D6 je podle kamer i přes chemické ošetření sníh s vyjetými kolejemi. Jezdí se výrazně pomaleji, než je obvyklé. Silničáři vozovky ošetřili už v noci a nad ránem se dostali i na vedlejší silnice. Vzhledem k tomu, že dál sněží, se silnice znovu rychle pokryjí sněhem.
Ráno havarovalo osobní auto u Potůček, do svodidel narazila dodávka i v Ostrově.