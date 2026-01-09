Na západě Čech už intenzivně sněží. Čekají se problémy v dopravě

Sledujeme online   6:19aktualizováno  6:34
Česko zasáhlo intenzivní sněžení, které dorazilo z Bavorska. Meteorologové ráno uvedli, že vytrvale sněží hlavně na západě Čech, sněhová nadílka se přesouvá k východu. Problémy mohou nastat hlavně v dopravě.
Ranní sněžení na pražském Andělu. (9. ledna 2026) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

Meteorologové to uvedli v ranním popisu situace po 6. hodině.

„Sněžení bude postupovat přes výše zmiňované kraje dále k severovýchodu. Vzhledem k intenzitě sněžení lze předpokládat problémy na silnicích. Silnice mohou být nesjízdné, při intenzivním sněžení bude zhoršená dohlednost. Doporučujeme sledovat předpověď počasí a dopravní zpravodajství,“ uvedli na síti X.

Už v ranní výstraze uvedli, že výstraha před silným sněžením platí v pátek od brzkého rána do 8 hodin zejména pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký a části Středočeského kraje. Sněžit může až tři centimetry za hodinu, což může výrazně zkomplikovat dopravu a snížit dohlednost. Meteorologové varují před možností kalamitní situace na silnicích.

Další výstrahy se týkají nové sněhové pokrývky, která může během několika hodin dosáhnout 5 až 13 centimetrů, a to nejen na západě Čech, ale také v Praze, ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji či na Vysočině.

Na východě republiky pak meteorologové upozorňují také na silný mráz, kdy mohou teploty klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Výstraha platí pro Moravu, Slezsko a část východních Čech.

Lidé by měli sledovat aktuální předpověď a dopravní informace, přizpůsobit jízdu stavu vozovek a omezit pobyt venku v mrazivém počasí.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapySněhová pokrývka - Celková pokrývka, 50° s. š., 15° v. d., 09.01.2026 07:00 (SEČ), © Ventusky.com

V Karlovarském kraji sníh komplikuje dopravu

V Karlovarském kraji od noci slabě, ale vytrvale sněží. Na silnicích, které jsou po několikadenních mrazech promrzlé, sníh zůstává ležet. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic sníh na silnicích na mnoha místech komplikuje dopravu. Vyskytly se už první nehody. Sněžit má i během dne.

I na páteřní dálnici D6 je podle kamer i přes chemické ošetření sníh s vyjetými kolejemi. Jezdí se výrazně pomaleji, než je obvyklé. Silničáři vozovky ošetřili už v noci a nad ránem se dostali i na vedlejší silnice. Vzhledem k tomu, že dál sněží, se silnice znovu rychle pokryjí sněhem.

Ráno havarovalo osobní auto u Potůček, do svodidel narazila dodávka i v Ostrově.

9. ledna 2026  6:51

Naděje pro zadržovaného Čecha. Venezuela propouští zahraniční vězně

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez (8. ledna 2026)

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ uvedl, že vládní úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Mezi cizince vězněné ve...

8. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  22:07

Chatbot sítě X generoval sexualizované záběry. Brusel žádá vysvětlení

Ilustrační snímek

Evropská komise zaslala americké společnosti X Corp miliardáře Elona Muska žádost o informace ohledně chatbota s umělou inteligencí (AI) Grok v reakci na nedávný skandál, kdy chatbot na žádost...

8. ledna 2026  21:09

