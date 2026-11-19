Do Evropy se sune studený polární vzduch od severu. Studená fronta v pátek začne v Německu a zamíří k Alpám, za ní se bude studený vzduch rozlévat dál do střední Evropy, tedy i nad Česko.
První známky jeho příchodu budou patrné už v pátek, kdy na severu a severozápadě začne déšť v polohách nad zhruba 1000 metrů přecházet ve sněžení. V sobotu se hranice sněžení na severu může snížit přibližně k 600 metrům.
Bude větrno a deštivo, četnějších srážkových úhrnů se dočkáme především na horách, uvádí Český hydrometeorologický ústav. „O víkendu se začne od severozápadu ochlazovat a srážek ubude, současně budou přecházet v polohách nad 500 metrů ve sněhové,“ upřesňují meteorologové v předpovědi pro Česko.
Předpověď počasí na sobotu a neděli
V sobotu se citelně ochladí a teplotní rozdíl proti polovině týdne bude výrazný. Zatímco ve čtvrtek mohou teploty ještě vystoupit k 12 °C a na jižní Moravě bude v pátek místy až kolem 13 °C, v sobotu se maxima budou většinou pohybovat jen mezi 4 a 8 °C, na jihu Moravy kolem 10 °C.
„Ranní minimální teploty, které se po většinu týdne pohybovaly mezi 10 a 5 stupni Celsia, klesnou k bodu mrazu. Maximální teploty, které dosahovaly 10 stupňů a mnohde i o 3-4 °C více, klesnou na konci týdne ke 2 až 6 stupňům Celsia,“ dodali meteorologové ve výhledu počasí na víkend.
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V neděli se mohou sněhové přeháňky objevovat přibližně od 500 metrů nad mořem.
Ještě citelnější chlad může přijít na začátku příštího týdne. V pondělí mají denní teploty zůstat mezi 0 a 5 °C, v noci mohou klesnout na 0 až −4 °C. V dalších dnech počítá současný výhled ČHMÚ s nočními minimy převážně mezi 0 a −5 °C, lokálně až kolem −8 °C. Přeháňky už mají být jen ojedinělé, při výskytu mohou být od středních poloh sněhové.
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Na úterý pak meteorologové předpovídají polojasno až jasno. Na horách se objeví sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Teploty v noci klesnou k -1 až -6 stupňům, při uklidnění větru až k -8 °C. Odpoledne teploměry ukážou 0 až 5 °C.
Od středy do pátku by mělo zpočátku převažovat jasno nebo polojasno. Od západu začne přibývat oblačnosti a místy se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, od středních poloh budou srážky sněhové. Přechodně se mohou objevit sněhové nebo mrznoucí srážky i v nižších polohách.
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Nejnižší noční teploty ve středu -2 až -7 stupňů, při uklidnění větru i kolem -9 °C, v dalších dnech +2 až -3 °C. Odpolední maxima se budou pohybovat mezi -1 až +4 °C.