Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do Česka míří citelné ochlazení. Mapa ukazuje, kde v sobotu bude pršet a bouřit

Petra Škraňková
  9:14
Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Předpověď délky slunečního svitu na pátek 4. září 2026
Mapa s předpovědí teplot na pátek 4. září 2026
Mapa s předpovědí srážek během soboty 5. září 2026
Mapa s předpovědí teplot na neděli 6. září 2026
35 fotografií
Po ránu, za jaké by se nemusel stydět ani červenec, čeká Česko letní den s tropickými teplotami na jihu. Ale už večer přijde citelné ochlazení, o víkendu teploty nedosáhnou ani letních hodnot. Předpověď počasí na příští týden nicméně dává naději, že léto ještě nekončí.

„Za dnešní teplé ráno by se nemusel stydět ani běžný červenec,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pět hodin se teploty pohybovaly mezi 13 až 18 stupni Celsia.

„I přes den čekáme maxima ryze letní, na jihu Moravy až tropická,“ upřesňuje meteorolog Martin Tomáš. Odpolední maxima se vyšplhají k 24 až 29 stupňům, na jižní Moravě až 31 stupňů. V tisíci metrech na horách bude kolem 21 stupňů.

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)
Předpověď délky slunečního svitu na pátek 4. září 2026
Mapa s předpovědí teplot na pátek 4. září 2026
Mapa s předpovědí srážek během soboty 5. září 2026
35 fotografií

Letní počasí však skončí už v pátek večer. Do Česka míří studená fronta s deštěm a citelně se ochladí. Večer se zatáhne na severu Čech a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Na západě Česka zesílí i vítr s nárazy do 15 m/s.

V noci se pak od severu rozšíří na většinu území déšť, přeháňky a výjimečně i bouřky. Ráno budou na severu Čech srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty v noci spadnou k 16 až 11, na jihovýchodě k 18 stupňům, na horách bude kolem deseti stupňů.

Jaké bude počasí o víkendu

Sobota bude velmi rozmanitá, během noci se na celém území vyskytnou přeháňky nebo déšť, ojediněle i zabouří. „Za frontou se už počasí uklidní a na celém území Česka se postupně začne obloha vyjasňovat,“ upřesňují meteorologové.

Noc bude teplá, ale denní teploty už zůstanou pod letními hodnotami, většinou mezi 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Na horách bude kolem 14 stupňů.

Nedělní ráno bude o poznání chladnější, teploty spadnou k 11 až 7 stupňům, v údolích dokonce až k 5°C., a ojediněle se vytvoří mlhy, zejména v údolích.

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Přes den bude příjemně, slunečno s maximy do letních 25 °C.

Léto se opět přihlásí o slovo v pondělí, kdy do Česka začne proudit teplý vzduch od jihu. Bude jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, zejména v údolích. Teploty vystoupají k 23 až 28 °C.

Na úterý meteorologové slibují také jasno až polojasno. Od severozápadu bude přibývat oblačnost a později, zejména v Čechách, se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky.

Noční teploty klesnou k 15 až 11 stupňům, odpoledne pak vyšplhají k 25 až 30, na jihu Moravy až 32 °C.

Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy

Od středy do pátku se bude postupně mírně ochlazovat. Zpočátku bude oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Postupně polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky nebo déšť.

Noční teploty se budou pohybovat mezi 17 až 12 stupni, postupně klesnou na 9 až 4 stupně. A nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 16 až 21 °C.

Sucho v České republiceZobrazit
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Vědci převzali satirické Nobelovy ceny za výzkum líbání i spodní prádlo v hlíně

Předávání satirické Nobelovy ceny ve švýcarském Curychu (3. září 2026)

Čerství laureáti Ig Nobelovy ceny vyrobili studie, které se zabývaly například evolucí líbání nebo zda lze analyzovat kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Tuto cenu získávají výzkumníci za neobvyklé...

4. září 2026  9:21

Do Česka míří citelné ochlazení. Mapa ukazuje, kde v sobotu bude pršet a bouřit

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Po ránu, za jaké by se nemusel stydět ani červenec, čeká Česko letní den s tropickými teplotami na jihu. Ale už večer přijde citelné ochlazení, o víkendu teploty nedosáhnou ani letních hodnot....

4. září 2026  9:14

Vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr jedná neveřejně ve Sněmovně

Zlínský podnikatel Michal Redl u obvodního soudu pro Prahu 9, který projednává...

Parlamentní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr jedná neveřejně ve Sněmovně. Pozvala si čtyři svědky, jejich jména nezveřejnila. Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední...

4. září 2026  8:55

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

4. září 2026  8:34

Čakovický prak a pramen, který nevytryskl. Druhá řada Stop Járy Cimrmana už vzniká

Miroslav Táborský a Miloň Čepelka v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana

Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových...

4. září 2026  8:30

Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření

Ministr vnitra Lubomír Metnar dorazil na jednání s ministryní financí Alenou...

Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o...

4. září 2026  8:29

Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, silnice je uzavřená

Tragická nehoda uzavřela silnici u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem. (4....

Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo v pátek krátce před 5:00 auto chodce, který následně zemřel. Silnice je uzavřena. Policisté na místě řídí dopravu a odklánějí vozidla...

4. září 2026  7:43

Konec povídání s šoférem. Tesla oficiálně představila robotické taxi

Společnost Tesla amerického podnikatele Elona Muska v Texasu představila...

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Akce byla nezvykle...

4. září 2026  7:18

Kde jsi? Číňané hledají pohřešované po tibetských povodních, úřady mlčí

Následky bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu (27. srpna 2026)

„Kdy se vrátíš domů?“ „Už je to sedm dní...“ „Odešel jsi tak náhle. Čínské sociální sítě jsou plné příspěvků sdílených lidmi, kteří od katastrofy na hranicích s Nepálem čekají na informace o svých...

4. září 2026  6:56

V lese v Kladně kdosi zapomněl psa, strážníci ho našli uvázaného ke kládě

Pes uvázaný v lesoparku Bažantnice v Kladně (3. září 2026)

Městská policie v Kladně dostala do péče dalšího opuštěného psa. Oznámení strážníci řešili ve čtvrtek s tím, že pes byl uvázán u klády v lesoparku Bažantnice.

4. září 2026  6:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soud v Missouri zakázal změnu volební mapy, která zvýhodňovala republikány

Voliči v americkém státě Virginie schválili překreslení volebních obvodů pro...

Nejvyšší soud amerického státu Missouri ve čtvrtek rozhodl, že novou volební mapu, která je výhodnější pro Republikánskou stranu, nelze použít v nadcházejících listopadových kongresových volbách....

4. září 2026  6:31

Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu

Soči hoří. Ukrajinské drony zasáhly ropný sklad v černomořském přístavu

Po ukrajinském dronovém útoku vypukl požár ropného skladu v černomořském přístavním městě Soči na jihu Ruska. V pátek o tom informovaly úřady Krasnodarského kraje. Ukrajina od února 2022 vzdoruje...

4. září 2026  6:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.