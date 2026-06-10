Současné deštivé počasí bude podle Českého hydrometeorologického ústavu pokračovat i během noci na čtvrtek. Během něj se navíc nad takřka celým územím přelijí i bouřková mračna. Menší oblačnost bude dle meteorologů spíš výjimkou, čekají tedy četné přeháňky, ale i bouřky.
Ty už během odpoledne přijdou ze západu a postupně projdou téměř celým Českem:
- po 10. hodině na západě Čech;
- po 11. hodině postupně zasáhnou Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský kraj;
- od 13. hodiny se rozšíří do Jihočeského kraje;
- po 14. hodině se objeví i na Vysočině a v západní části Moravy a Slezska;
- po 15. hodině už by se měly držet hlavně na severu Čech. Zasáhnou však i Středočeský kraj a velkou část Plzeňského kraje.
S deštivým počasím budou souviset i nižší teploty, které dosáhnou svého maxima okolo 18 stupňů Celsia v odpoledních hodinách, a to hlavně na východě území. Ve zbytku Česka budou dle meteorologů maximální teploty zhruba o dva až tři stupně nižší.
Ubývání oblačnosti očekávají meteorologové až k večeru. Ustat by tehdy měly také srážky.
Deštivo i v pátek a o víkendu
Přílišnou změnu oproti čtvrtečnímu zataženému počasí nejde čekat ani s blížícím se koncem týdne. V pátek meteorologové očekávají ze západu postupující oblačnost a přeháňky, které by měly postupně projít nad celým územím.
Nezvednou se ani teploty – maxima by měla dosáhnout 19 stupňů Celsia a opět hlavně na Moravě a ve Slezsku. Ve většině Čech se budou maximální teploty pohybovat okolo 16 stupňů Celsia.
Četné přeháňky předpovídá ČHMÚ i na sobotu, zároveň by však mělo přijít mírné oteplení. Maximální teploty by se měly dostat na 22 stupňů Celsia. Teprve na neděli slibuje výhled ubývání přeháněk, výjimečně by se měly objevit jen na severu území. Teploty by měly dosáhnout stejného maxima jako o den předtím.