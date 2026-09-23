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Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Od rána zemřelo 6 lidí

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  14:49

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Nehoda mezi obcemi Čestice a Borohrádek v Královéhradeckém kraji. | foto: HZS Královéhradeckého kraje

V Česku dnes od rána zemřelo při dopravních nehodách šest lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích.

Lidé dnes přišli o život při nehodách na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik a informací policie.

Ráno zemřel na dálnici D35 na Pardubicku jednapadesátiletý řidič nákladního auta. Po střetu nákladního a osobního auta zahynul ráno v Kolíně spolujezdec z osobního vozu. Úmrtím řidiče skončila také ranní nehoda osobního a nákladního auta u Krhova na Blanensku. Při střetu dvou osobních aut v obci Čestice na Rychnovsku zemřeli ráno oba řidiči, jeden spolujezdec byl s vážným zraněním přepraven do nemocnice. Při odpolední nehodě na Blanensku, kde osobní vůz narazil do nákladního, zemřel další člověk. Havárie se stala nedaleko místa, kde při nehodě zemřel řidič ráno.

Mezi jedny z nejtragičtějších řadí policie ve statistikách i další letošní dny s pěti oběťmi. Jde o pátek 26. června, sobotu 1. srpna a sobotu 8. srpna. Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, což je o 12 více než loni. Počet obětí dopravních nehod se tak vrátil na úroveň roku 2021.

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