Kratší doba splácení dluhů a individuální přístup. Oddlužení čekají změny

„Nebude se zkoumat minulost dlužníka, ale také jeho příjmy a budoucnost. Vznikl nový informační systém, se kterým budou pracovat advokáti, jako například insolvenční správci nebo soud. Informační systém funguje s řadou informací, jako je například pohlaví, vzdělání, povolání, obor činnosti,“ uvedl novinářům předseda insolvenční sekce České advokátní komory a Michal Žižlavský.

Nově by tak mělo být možné lépe nastavit parametry oddlužování. Při výměře měsíčních splátek se bude brát v potaz také kraj, ze kterého dlužník pochází, a možnost výdělku, který mu lokalita umožňuje.

„Vzniká individualizovaný systém. Oddlužení bude ušito na míru každému dlužníkovi individuálně podle jeho schopností a možností. Lepší doba oddlužit se u nás ještě nebyla,“ dodává advokát Adam Sigmund.

Změny se dotknou také insolvenčních správců. „Správce sleduje, zda dlužník plní plán. Rolí správce bude významněji nastavit šance dlužníka na splacení dluhů a také dohled a kontrola nad celým procesem,“ vysvětlil advokát Lukáš Štoček.

Novela přináší nové možnosti i pro věřitele. „Předpokladem je, že budou věřitelé aktivní. Co může dělat věřitel, když se mu to nelíbí – nelíbí, jak jste mi to vypočítali, může být už při výpočtu,“ říká Žižlavský.

Proces oddlužení bude mít nyní tři možnosti, jak může probíhat. První bude řádné splacení peněz do tří let podle toho, jak soud částku na začátku oddlužení nadefinoval. Pokud splácení neprobíhá podle předpokladů, může věřitel navrhnout prodloužení. Pokud jsou i poté problémy, může věřitel znovu navrhnout prodloužení doby v řádu měsíců až několika let.

Advokát Jan Vavřina také apeluje na to, že pro snadný proces oddlužení je důležité, aby měli dlužníci o procesu dostatek informací. „Je tam spousta míst, kdy je v rámci procesu potřeba kvalifikovaná poradna. Je potřeba, aby se dlužníkovi vysvětlilo řízení. Informovaný dlužník je platící dlužník. Pokud je dlužník dobře informován, co musí plnit, tak potom není překvapený, tak potom plní a je to pro něj jednodušší,“ řekl s tím, že roli poradny často plní neziskové organizace.

Podle srpnových dat v Česku dál ubývá exekucí a lidí, kteří v nich jsou. Roste ale podíl zadlužených s více exekučními řízeními naráz. Letos ve druhém čtvrtletí mělo 631 500 Čechů a Češek zhruba 3,7 milionu exekucí. Případů je meziročně méně téměř o desetinu a dlužníků a dlužnic zhruba o čtyři procenta.

Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 je lidí v exekuci i řízení méně asi o pětinu. Zatímco ale před pěti lety mělo víc exekucí najednou 72 procent zadlužených, letos už 77 procent. Vyplývá to z údajů projektu Mapa zadlužení. Spolupracuje na něm Institut prevence a řešení předlužení s agenturou PAQ Research. Vycházejí z dat exekutorské komory, ministerstva spravedlnosti a statistického úřadu.