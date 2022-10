Šance smazat dluhy. Když se vám zhroutí svět a jste v hmotné nouzi

Je několik situací, kdy je člověk tak na dně, že neví kudy kam. Nemá dost prostředků ani na základní životní potřeby. Pak se může obrátit na úřad práce s žádostí o dávky v hmotné nouzi. Žádat o ně však mohou jen lidé, kteří mají málo peněz, nemají majetek, který by mohli prodat, ani třeba pohledávky, jež by mohli vymáhat. A snaží se svou situaci řešit a nějaké peníze vydělat.

V souvislosti s pandemií a s počátkem energetické krize na podzim 2021 byly tyto podmínky posuzovány benevolentněji, vždy však v souvislosti s konkrétní akcí. Pokud nepracujete (ať už jako zaměstnanec, nebo jako podnikatel), dávky vám nepřiznají. Můžete být i registrovaní u úřadu práce, ale kdybyste třeba bez vážnějšího důvodu odmítli nabízené zaměstnání, na dávky v hmotné nouzi ztratíte šanci také.

Mimořádná okamžitá pomoc

Vyplacení této dávky může být opravdu rychlé. Někdy vás úředník rovnou pošle s přípisem do pokladny pro peníze. Jenže v takovém případě jde skutečně o pár stovek. Kdy o pomoc požádat?

Týká se lidí, kteří nesplní podmínky pro opakované dávky (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí), ale kvůli nedostatku peněz si nemohou dovolit ani základní potraviny a hrozí jim vážná újma na zdraví.

Pozor však, nejde o proplacení léků – ty se hradí ze zdravotního pojištění. ○ Kolik nejvíc? 2 980 korun, v případě nezaopatřeného dítěte do jeho životního minima 2 360 až 3 320 korun.

1 Pohroma povodeň, požár, ekologická havárie

Pokud jste přišli o střechu nad hlavou, pomoc pravděpodobně dostanete v plné výši. Jestliže máte „v Praze tři domy“, nejspíš vám úřady dávku neodsouhlasí.

Kolik nejvíc? Maximálně 15násobek životního minima jednotlivce (až 69 300 korun). O 20násobek (92 400 korun) může jít ve chvíli, kdy jste ohroženi ztrátou bydlení nebo základních životních potřeb.

2 Jste bez peněz a bez majetku

Nemáte doklady a potřebujete je, aby vás přijali do práce… Na úřadě vám dají na správní poplatky. Nebo třeba na vstupní lékařskou prohlídku, pokud ji nehradí zaměstnavatel.

Kolik nejvíc? Jen tolik, kolik aktuálně potřebujete, takže třeba stokorunu.

3 Pořízení něčeho důležitého

Rozbil se vám předmět dlouhodobé potřeby – například sporák, pračka, lednička. Můžete požádat o peníze; zda budou na nový spotřebič, či na opravu původního, posoudí úřad.

Kolik nejvíc? Maximálně desetinásobek životního minima za rok (až 46 200 korun).

4 Škola a vzdělání dětí

U dětí jsou podmínky poskytování peněz trochu „měkčí“ ve srovnání s ostatním – nejde jen o oblečení na zimu či obědy ve školní jídelně, ale třeba i o školní adaptační kurz, který je sice trochu nadstandard, ale jedou tam všichni ze třídy a vaše dítě by neúčastí bylo vyloučené z kolektivu.

Kolik nejvíc? Až desetinásobek životního minima (46 200 korun). Sociální vyloučení: Pro ty, kdo se vracejí z výkonu trestu, z léčebny nebo třeba z dětského domova.

Kolik nejvíc? 1 000 korun, ročně až 18 480 korun. O tom, zda peníze dostanete a v jaké výši, rozhodnou úředníci podle konkrétního případu i podle vašich majetkových a sociálních poměrů. Žádost se podává na úřadu práce podle trvalého bydliště.

Ten jen zcela výjimečně proplácí účty za věci, které už jste uhradili – počítá se totiž s tím, že jste již situaci zvládli a peníze nepotřebujete. Dalšími dávkami v hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. I o ně se žádá na úřadu práce jde však o dávky vyplácené opakovaně a úředníci u nich budou důkladně zkoumat příjmy rodiny, její výdaje a majetkové poměry.

Příspěvek na živobytí

Částka na živobytí je stanovena pro každého člověka individuálně, a to na základě hodnocení jeho snahy a možností. Pokud se tedy pokoušíte najít si práci, ale nedaří se vám to a po odpočtu nákladů na bydlení vám nezbývá více, než je životní minimum, můžete o peníze požádat.

Doplatek na bydlení

Pokud vám vlastní příjmy spolu s příspěvkem na bydlení (dávka, o které jsme psali v pondělí) nestačí na to, aby vám a vaší rodině zůstala částka na živobytí (to je ta, co se stanovuje individuálně, takže ji nejde uvést konkrétně), můžete požádat o doplatek na bydlení. Náklady musí být odůvodněné.

Není možné, abyste zaplatili splátku hypotéky a pak šli žádat o peníze na jídlo. Zároveň musí jít o cifry v místě a čase obvyklé. Ohánět se například tím, že za garsonku na maloměstě platíte měsíčně 40 000 korun, odůvodněné není.

A by pomohl lidem, jimž začaly dluhy přerůstat přes hlavu, vyhlásil stát druhé kolo akce Milostivé léto. Dlužníci díky ní uhradí jen původní dlužnou částku (závazky se totiž mají platit) a jednorázový poplatek 1 815 korun (agenda spojená s vymáháním a likvidací dluhu také něco stojí).

Koho se Milostivé léto II týká

Dlužníci musí být fyzické, nikoli právnické osoby. Dlužíte-li tedy například jako společnost s ručením omezením či jednatel spolku, akce vám nepomůže.

Nesmíte být v insolvenčním řízení (oddlužení). Naopak dluh se musí nacházet v exekuci a ta musí být vyřizována soudním exekutorem – do akce tedy nespadají správní či daňové exekuce.

Dluh nesměl vzniknout sankcí za úmyslný trestný čin, neplacením alimentů ani třeba neplacením odškodného za zdravotní újmu.

Akce se vztahuje na exekuce, které byly zahájeny PŘED 28. říjnem 2021. Čtete dobře, 2021, nejde o překlep – je určena těm, kdo loni nestihli první kolo. Nikoli těm, kdo by si mysleli „oni nám to zase odpustí“. Ten, komu dlužíte, musí být veřejnoprávní subjekt – například kraj, obec, podnik, ve kterém má stát majetkovou účast. Dobrovolně se do akce zapojily i některé soukromé společnosti: Air Bank, Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Moneta Money Bank, UniCredit Bank, Home Credit, Zaplo. Jejich podmínky však nemusí být totožné s těmi státními. Dlužíte-li jim, informujte se přímo u dané společnosti.

Na co se nejčastěji vztahuje Milostivé léto:

Obec – nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu…

Česká televize, Český rozhlas – koncesionářské poplatky,

Zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění,

Dopravní podniky – pokuty za jízdu načerno,

ČEZ – účty za elektřinu, plyn (nikoli jiní dodavatelé elektřiny),

Veřejná vysoká škola – poplatek za prodloužené studium.

Co je třeba udělat

Do 15. listopadu sdělit exekutorovi, že využijete akce Milostivé léto II, a požádat ho o vyčíslení dlužné částky. A v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a jednorázový poplatek za službu 1 815 korun. Zdá se vám to všechno hrozně složité? Máme pro vás tip. Společnost Člověk v tísni připravila užitečnou webovou stránku Odkaz.

Tam zadáte datum exekuce, jméno věřitele a jméno exekutora. Hned se vám objeví, zda se akce na exekuci vztahuje, a hlavně – automaticky se vám předvyplní všechna potřebná korespondence. Stačí ji vytisknout, podepsat a doporučeně odeslat. Že nemáte přístup k internetu? Zkuste místní knihovnu nebo informační centrum.

Jak funguje nábytková banka:

A ť už jste vyhořeli, či se museli náhle přestěhovat, možná teď stojíte před otázkou, kam uložit věci, kde budou děti psát úkoly či jak vyperete. Jasně, stačí zajít do superobchodu s nábytkem, ale i nejlevnější věci jsou drahé, když je musíte koupit všechny najednou… Pokud nevypomůžou přátelé ani neuspějete na internetových serverech „za odvoz“, můžete zkusit nábytkovou banku. To je místo, kam lidé mohou dopravit zbytný, ale funkční nábytek a jiní, kteří ho potřebují, si ho mohou vzít. Je to ekonomické i ekologické. Není to ale jako zajít do lesa na maliny. Provoz nábytkových bank je řízený, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Komu banka nábytek poskytne

Lidem v bytové nouzi, jimž byla úřadem schválena žádost o byt pro osoby v sociální tísni,

Lidem v hmotné nouzi (s potvrzením úřadu práce) a s (pod)nájemní smlouvou,

Klientům sociálních služeb, kteří opouštějí azylové domy, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám s dětmi,

Osobám vracejícím se po výkonu trestu. Mládeži opouštějící zařízení ústavní výchovy.

Jak nábytek darovat

Je možné věnovat nepotřebný nábytek a další předměty denní potřeby,

Banka z hygienických důvodů nepřijímá opotřebovaný čalouněný nábytek,

Po dohodě buď dárce nábytek doveze do banky, či si její pracovníci přijedou,

Nábytek nemusí být stoprocentní, ale musí být použitelný, pracovníci banky mají právo nějakou věc nepřijmout.

Nábytkové banky působí například v Praze, Českých Budějovicích, Liberci a Brně. Na možnost využít je se ptejte sociálních pracovníků a neziskových organizací. Za nábytek z banky se neplatí.