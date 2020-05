KOMENTÁŘ: Milostivé léto. Upusťme přehradu starých dluhů

Stopy milostivého léta nalezneme i v právu starého Říma a objevovalo se i v dalších vyspělejších kulturách již před tisíciletími. Ve Starém zákoně se jednou za 49 let odpouštěly dluhy, propouštěli otroci a vracela se půda původním majitelům. Šlo o systémový zásah vůči všem a jeho středem bylo odpuštění. Bohužel s tímto pojmem si dnešní společnost moc neumí poradit. Tušíme, že je to potřebné, ale nevíme, jak na to.